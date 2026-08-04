El Consell confirma a la alcoyana Maria Àngels Francés como presidenta de la AVL

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes el nombramiento de Maria Àngels Francés como presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La alcoyana, catedrática de Literatura Contemporánea en la Universidad de Alicante, donde se licenció en Filología Catalana y en Filología Inglesa, asumirá el cargo que hasta ahora ha venido ejerciendo Verònica Cantó, natural de Cocentaina.

Su nombramiento va acompañado a los nombres de Rosa Agost como vicepresidenta, de Inmaculada Cerdà como secretaria, y de Vicenta Tasa y Carles Segura, este último alicantino, como vocales.

Francés accedió a la AVL en 2021 y afronta retos en un momento en el que el valenciano se encuentra en una posición adversa en la provincia de Alicante. Un estudio de la Generalitat constató un nivel bajo de conocimiento de la lengua autóctona en la demarcación en 2022, y dos años más tarde una encuesta detectó datos similares en el Bajo Vinalopó, comarca que tiene Elche como capital, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad.

A ello se suma la exención lingüística en las comarcas consideradas castellanoparlantes, como la Vega Baja, y las políticas hostiles mostradas en el Ayuntamiento de Alicante, donde el PP y Vox aprobaron en junio de 2025, a propuesta de la formación de ultraderecha, solicitar a las Cortes que la ciudad deje de ser considerada de predominio lingüístico valenciano.

Cabe recordar, además, que Vox ya propuso una reducción de los fondos de la entidad del 25 % en la negociación de los presupuestos autonómicos en 2025, aún con Carlos Mazón como presidente, planteamiento que fue aceptado por el PP. En los presupuestos de este año, recientemente aprobados, Vox planteó un nuevo recorte idéntico que esta vez el Consell, ahora con Juanfran Pérez Llorca como presidente, rechazó. Fue la única enmienda que el PP rechazó de las 100 que planteó Vox.

La AVL es la entidad pública encargada de la normativización del valenciano y contribuye a su normalización y a su difusión a través de su tarea, inmersa en diferentes ámbitos de la sociedad.