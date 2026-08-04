La Diputación de Alicante se une al proyecto para la cooperación turística en Beneixama, Campo de Mirra y Cañada
Con la iniciativa “Vall Viu” se realizarán análisis de variables demográficas, económicas, sociales, ambientales y territoriales para construir una estrategia de desarrollo y promocionar las visitas activas y saludables
Un proyecto de cooperación turística en el Alto Vinalopó. El Servicio de Inteligencia Económica y Territorial (SIET) de la Diputación de Alicante ha anunciado que se implicará en la asesoría de los ayuntamientos de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada en el desarrollo del proyecto “Vall Viu”, una iniciativa de cooperación turística que tiene como finalidad la promoción de estos tres municipios, que suman unos 3.500 habitantes, poniendo en valor su riqueza natural y patrimonial e incentivando el turismo.
El diputado provincial de Desarrollo Económico, Carlos Pastor (PP), se ha reunido con los alcaldes de estas tres localidades, Vicente Ibáñez, Juan José Espadas y Rafael Serrano, para abordar el proyecto, que cuenta con el respaldo del Patronato de Turismo Costa Blanca.
Según el responsable provincial, el objetivo es “ofrecer la colaboración necesaria” a estos municipios “para que, en base al análisis de datos y la información estratégica, puedan tomar las mejoras decisiones y generar nuevas oportunidades”.
Desarrollo
Desde el SIET se lleva a cabo el análisis de variables demográficas, económicas, sociales, ambientales y territoriales para construir una estrategia conjunta de desarrollo para los tres municipios basada en la inteligencia territorial, la prospectiva estratégica y la planificación a largo plazo.
De esta manera, “se permite a los ayuntamientos disponer de información útil y precisa para conocer mejor el entorno, los riesgos y las oportunidades que se presentan y así tomar decisiones más eficaces para impulsar el proyecto Vall Viu”, ha dicho Carlos Pastor. El proyecto se centra en la promoción del turismo activo y saludable en la comarca del Alto Vinalopó, poniendo en valor el entorno natural, el patrimonio artístico y la arquitectura tradicional de la comarca.
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