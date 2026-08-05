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Los trabajos en las carreteras provinciales de Alicante para prevenir incendios forestales se intensifican

La Diputación anuncia el desbroce de márgenes, la poda de árboles y la retirada de plásticos, vidrio o basura para intentar evitar la propagación del fuego

Mantenimiento de la red de carreteras provinciales de Alicante.

Mantenimiento de la red de carreteras provinciales de Alicante. / INFORMACIÓN

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Conservación y limpieza de carreteras para evitar la propagación de incendios. Es lo que ha anunciado la Diputación de Alicante, que a través de un comunicado ha anunciado el “refuerzo” de estas tareas a través de acciones como el desbroce de márgenes, la poda de árboles o la retirada de plásticos, vidrio y residuos de la red viaria provincial y así “evitar la presencia de elementos susceptibles” que podrían propiciar incendios.

Según explican desde la institución provincial a través de un comunicado, mediante el desbroce manual o mecánico se elimina la vegetación herbácea y arbustiva acumulada en cunetas y márgenes, mientras que con la poda de mantenimiento se lleva a cabo la limpieza y el talado de árboles y ramas secas colindantes a la red de carreteras.

Hay también acciones que, según la Diputación, se realizan “durante todo el año” pero que “se intensifican durante el verano”, como la aplicación regulada de fitosanitarios para frenar el crecimiento de vegetación y maleza inflamable, “salvo en los tramos donde no se pueden aplicar herbicidas por la presencia de cursos de agua o por la proximidad de cultivos”. Entre estas actuaciones también está la retirada constante de plásticos, vidrio y residuos vegetales y no vegetales que pueden generar efecto lupa bajo el sol.

El diputado provincial de Carreteras, Arturo Poquet (PP), destaca la importancia de la prevención como “herramienta clave en la lucha contra los incendios forestales”, ya que “el adecuado mantenimiento de los márgenes de las carreteras contribuye a reducir la continuidad de la vegetación y puede ayudar a limitar la propagación del fuego hacia otras zonas”.

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Por último, el representante público apunta que las tareas se planifican de manera diaria atendiendo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales decretado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y a los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De esta manera “se evitan actuaciones en terreno forestal cuando las condiciones presentan un riesgo extremo de incendio”.

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