La Diputación de Alicante inyecta 2 millones de euros para prevención de incendios tras el recorte drástico del año pasado

Un total de 114 municipios de la provincia de Alicante se repartirán 2.002.388,1 euros concedidos por la Diputación para la prevención de incendios. Este jueves se ha publicado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), la “resolución de convocatoria de subvenciones para prevención de incendios forestales”, que beneficia a diferentes localidades de la demarcación.

La cifra contrasta con la concedida el año pasado, que fue 603.329,53 euros, lo que suponía un recorte del 60 % respecto a 2024. Aquella rebaja en las aportaciones fue muy criticada y este año la Diputación ha incrementado los fondos para combatir los incendios forestales con una resolución publicada en agosto, en plena alerta ante la posibilidad de que estos incidentes se produzcan.

La convocatoria estaba dirigida a todos los ayuntamientos y contemplaba dos líneas de subvención. La más cuantiosa es de 1,9 millones de euros, y sirve para colaborar con municipios en la ejecución de medidas para la extinción de incendios después de haber sido aprobadas por la Generalitat. Un total de 87 localidades se benefician, la mayoría con cantidades que oscilan los 18.000 euros para trabajos como mejoras en caminos, mantenimientos de pistas forestales, desbroce de cunetas, hormigonado, señalización preventiva, mantenimiento de vegetación herbácea o reparación de red viaria para habilitar accesos a medios de extinción.

De las localidades beneficiadas por estas medidas, la diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez (PP), ha destacado casos como el de Alcoy, que llevará a cabo diversas acciones como la reparación del camino de les Casetes de Vilaplana (17.188 euros), los trabajos de mantenimiento de diversos cortafuegos (17.857 euros) o la mejora de la infraestructura hidráulica de incendios forestales ubicada en el santuario de la Font Roja (4.954 euros). Cada una de estas actuaciones, por tanto, recibirá una ayuda económica propia.

Algo similar ocurre en Alcoleja, que percibirá 17.856 euros para el laboreo de zonas de cultivo, otros 15.023 euros para el tratamiento de la vegetación en las parcelas municipales y 5.881 euros para el mantenimiento de las áreas cortafuegos.

La otra línea de subvención es de 100.000 euros y va dirigida a “la redacción y revisión de planes locales de prevención de incendios forestales”. Se han beneficiado 27 poblaciones.

La diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, ha justificado la cantidad aportada afirmando que “la prevención es la herramienta más eficaz para proteger el entorno natural, garantizar la seguridad de las personas y minimizar el impacto de los incendios forestales”. A su vez, la también alcaldesa de Biar asegura que con la inversión se “refuerza el compromiso de la Diputación de Alicante con los ayuntamientos, proporcionándoles los recursos necesarios para planificar y ejecutar actuaciones que contribuyan a hacer nuestros montes más resilientes y seguros”.

De hecho, la cantidad aportada este 2026 multiplica por más de tres la inversión del año anterior, que fue de poco más de 600.000 euros. Una cifra que desde la Diputación justificaron por las limitaciones impuestas por la regla de gasto, que impone a las instituciones locales hacer uso de sus remanentes.

La regla de gasto, impuesta a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en un contexto de fuerte endeudamiento, continúa vigente a día de hoy, aunque las instituciones locales disponen de más fondos tras la aprobación de las entregas a cuenta en el Congreso el pasado mes de junio.