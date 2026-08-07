Compromís reclama que Llorca comparezca en las Cortes por la acogida de menores tras la crisis de Ceuta

La crisis de Ceuta sigue teniendo derivadas en la Comunidad Valenciana. Este viernes Compromís ha exigido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ambos del PP, comparezcan en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas, el órgano que vela por la continuidad de la cámara cuando no está reunida por periodos vacacionales o de interinidad entre legislaturas.

En concreto, la síndica adjunta de la coalición valencianista, Aitana Mas, ha anunciado que su grupo ha registrado la petición de comparecencia de ambos miembros del Consell para que “den explicaciones” de las actuaciones del ejecutivo autonómico en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados tras la crisis humanitaria vivida en Ceuta.

Para Compromís es necesaria una “comparecencia urgente ante la cámara para detallar qué recursos, plazas y medios están poniendo a disposición para atender a los menores que corresponda acoger en la Comunidad Valenciana”, y Aitana Mas pide “no mirar hacia otro lado ante una emergencia de esta magnitud”, recordando que han muerto 141 personas en el reciente episodio, “muchos de ellos menores”.

La también exvicepresidenta de la Generalitat ha recordado que “la acogida no es una opción voluntaria, sino una obligación legal”, y critica que Vox, partido en el que se apoya el PP en las Cortes Valencianas, “ha reclamado abiertamente incumplir la ley” al negarse a acoger menores, hecho que en Compromís entienden que es “de una gravedad extrema” porque “piden al Consell que desobedezca sus obligaciones legales y que abandone a su suerte a niños y niñas que huyen de la muerte”.

Cabe recordar que esta semana, tras la crisis vivida en Ceuta, el Consell ha criticado el reparto previsible de los migrantes menores de edad que cruzaron la frontera. Precisamente fue el reparto de migrantes menores de edad entre autonomías, esta vez procedentes de Canarias, lo que provocó que Vox abandonara los ejecutivos autonómicos de los que formaba parte, entre otros el de la Generalitat Valenciana, en aquel momento presidido por Carlos Mazón.

Aunque actualmente las perspectivas de la dirección del PP a nivel nacional son cumplir la ley que obliga a la acogida de menores, en comunidades donde gobiernan este partido y Vox, como Aragón y Castilla y León, valoran llevar la decisión del futuro reparto, cuando se oficialice, a los tribunales. No es lo que se prevé en la Comunidad Valenciana, donde el PP gobierna en solitario, aunque eso no ha evitado que Elena Albalat haya hecho un discurso hostil contra el futuro reparto, llegando a afirmar que “el problema de los menores no acompañados es un problema de Estado que ha causado el Gobierno de Pedro Sánchez”, a quien ha señalado por “no haber contactado” con el ejecutivo autonómico, como también hizo el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras el último pleno del ejecutivo autonómico, celebrado el martes.