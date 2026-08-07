La Generalitat destina 30.000 euros al centro 'El Captivador' de La Nucía

La Generalitat ha anunciado este viernes una subvención de 30.000 euros al Centro Educativo Medioambiental (CEM) El Captivador, situado en La Nucía. Según expresan desde la Conselleria de Medio Ambiente, el objetivo de esta aportación es “ampliar la oferta educativa, fortalecer la investigación aplicada y consolidar un modelo de educación ambiental basado en el rigor científico, la innovación y la colaboración institucional”.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha visitado este viernes las instalaciones del centro y ha apuntado que el apoyo de la Generalitat permitirá “seguir fortaleciendo un centro que se ha consolidado como un referente de la divulgación ambiental y la transferencia del conocimiento”. También ha destacado que “la educación ambiental es una herramienta esencial para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y para implicar a la ciudadanía en la conservación del patrimonio natural”.

La subvención permitirá, según explican desde la conselleria, financiar siete líneas de actuación orientadas a reforzar la actividad del centro: formación especializada y transferencia del conocimiento; innovación educativa y desarrollo de nuevos recursos didácticos; mejora de infraestructuras y equipamientos para la educación ambiental; participación ciudadana y actividades de sensibilización; comunicación y divulgación ambiental; refuerzo de la capacidad educativa del CEM y puesta en valor del patrimonio ambiental, etnográfico y del paisaje cultural.

El Centro Educativo Medioambiental El Captivador, perteneciente al Ayuntamiento de La Nucía en colaboración con la Universidad de Alicante, desarrolla un programa de investigación, educación, divulgación y participación dirigido tanto a la comunidad científica como a centros educativos y al conjunto de la ciudadanía. Situado en el Tossal del Captivador, entre el parque natural de la Serra Gelada y el espacio protegido Ponoig-Puig Campana, el centro aspira a consolidarse como un referente de la educación ambiental.