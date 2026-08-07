La Generalitat envía veinte equipos de refuerzo en Alicante ante el peligro de incendios forestales

Medidas de precaución. La Generalitat ha anunciado este viernes un “refuerzo extraordinario” de 122 nuevos efectivos para “extremar la vigilancia forestal y luchar contra los incendios provocados”. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha anunciado el dispositivo extraordinario, que cuenta con 118 vigilantes y cuatro coordinadores que se distribuirán en 74 unidades adicionales de vigilancia preventiva.

Dichas unidades se dividirán de tal forma que a la provincia de Alicante llegarán 20, a la de Castellón 22 y a la de Valencia 32, desarrollando sus funciones en horario reforzado, entre las 7:00 y las 22:00. El dispositivo exige una inversión extraordinaria de 1,1 millones de euros para proteger los montes de la Comunidad.

Por otra parte, la Conselleria de Medio Ambiente ha publicado este viernes una resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en la que se informa de la decisión de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio por la que “se efectúan determinadas restricciones y suspensión de actividades a consecuencia del riesgo extremo de incendios forestales”.

En concreto, la Generalitat establece el nivel 3 de preemergencia frente al riesgo extremo de incendios el día del eclipse, 12 de agosto, que supone la entrada en vigor de prohibiciones y restricciones, por ejemplo la prohibición del tránsito de personas por senderos y campos a través o la ejecución de obras u otros trabajos que puedan implicar el riesgo de producir incendios forestales. También se prohíbe encender cualquier fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal, situada hasta a 500 metros, la misma distancia en la que entran en suspensión todos los usos permitidos del fuego. Las restricciones también afectan a las zonas de acampada.

Las restricciones afectan a tres parques naturales de la provincia de Alicante. Se trata de la marjal de Pego-Oliva, del parque natural de la sierra de Mariola y del carrascal de la Font Roja. Los mismos lugares en los que la Generalitat ya anunció restricciones el pasado lunes de cara al eclipse del 12 de agosto, en el que se prevén aglomeraciones.

En estos tres lugares la Generalitat prohíbe la circulación con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, con la excepción del tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agropecuarias o establecimientos de servicios con reserva previa enclavadas en el mismo parque.

En la resolución del DOGV se reconoce que estas precauciones tienen relación con “las aglomeraciones previstas con motivo del eclipse solar del 12 de agosto” y el riesgo que implica ante los incendios forestales.