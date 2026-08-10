El Consell decide cerrar todos los parques naturales de Alicante el día del eclipse

Medida reforzada. El Consell ha comunicado este lunes que el miércoles 12 de agosto, cuando se producirá el eclipse, se cerrarán todos los parques naturales de la Comunidad Valenciana. Eso implica el cierre de nueve parques naturales, el triple de los inicialmente previstos, cuando la Conselleria de Medio Ambiente anunció la clausura de los parques de la Font Roja, sierra de Mariola y la marjal de Pego-Oliva con la finalidad de impedir aglomeraciones previsibles para observar el fenómeno astronómico.

Sin embargo, la Conselleria de Emergencias ha decidido ir más allá. El departamento dirigido por Juan Carlos Valderrama ha comunicado la decisión del cierre total de todos los parques “para poder disponer de todos los servicios esenciales de extinción de incendios”. La medida se toma en el contexto del incendio forestal declarado en Tírig, en Castellón, y ante la previsión de tormentas secas que podrían agravar la situación en esta zona y en el resto de la Comunidad.

A su vez, desde el Consell recomiendan a los ayuntamientos con paisajes protegidos que cierren los accesos y que solo permitan acceder a personas que tengan realizadas reservas en hoteles, masías y que “puedan estar bien localizados en cualquier momento ante una emergencia”. También ha solicitado a la ciudadanía no transitar por zonas forestales.

Esta decisión, que endurece el cierre decretado por Medio Ambiente en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado viernes, implicará por tanto también la clausura de otros seis parques naturales en la provincia de Alicante. Estos son El Hondo, las Lagunas de La Mata-Torrevieja, El Montgó, el peñón de Ifach, la Serra Gelada y las Salinas de Santa Pola.