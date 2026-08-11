La Diputación de Alicante invierte 800.000 euros en la mejora de las masas forestales

La Diputación de Alicante destinará este año unos 800.000 euros para colaborar con los municipios de la provincia en la mejora de sus masas forestales. Así lo ha anunciado la institución provincial, que aclara que serán un total de 13 los ayuntamientos que se beneficiarán de la convocatoria de ayudas, diseñada para “favorecer el crecimiento de paisajes de calidad con arbolado vigoroso y adaptado al medio, ecosistemas ricos y diversos en flora y fauna y montes más resilientes frente al cambio climático y menos vulnerables ante incendios forestales”.

De esta manera, se subvencionarán actuaciones como la retirada de árboles muertos por el ataque de plagas o temporales y plantación y siembra de especies vegetales “que aporten alimento a la fauna y diversidad a la comunidad vegetal”.

Las ayudas serán de 60.000 euros cada una y se distribuirán entre las localidades que se han adherido a la convocatoria. Estas son Algueña, Calp, Cox, Crevillent, Mutxamel, Novelda, Ondara, Petrer, El Poble Nou de Benitatxell, Santa Pola, Sax, Teulada y la Vila Joiosa.

La diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez (PP), ha afirmado que “a través de este tipo de acciones se ayuda a los municipios a mantener sus masas forestales en condiciones sanitarias óptimas, garantizando densidades adecuadas y promoviendo su regeneración natural y biodiversidad vegetal”.