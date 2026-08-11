La Generalitat invierte 1,2 millones de euros para proteger el Archivo Judicial de Alicante ante los incendios

Prevención ante posibles incendios en depósitos de archivo. La Conselleria de Justicia, liderada por Nuria Martínez, ha anunciado el inicio de unas obras para mejorar la protección contra incendios del Archivo Judicial de Alicante, situado en el polígono industrial de Pla de la Vallonga, en la calle Alisios 64, con una inversión de 1.213.341,81 euros.

Este archivo acoge la totalidad de los expedientes judiciales de la provincia, por lo que “constituye una infraestructura esencial para la conservación y custodia del patrimonio documental de la Administración de Justicia”, afirman desde la conselleria.

La actuación se centra en dos naves industriales destinadas al almacenamiento de los fondos documentales. Su objetivo es “reforzar las condiciones de seguridad de las instalaciones mediante la implantación de un completo sistema de protección contra incendios, conforme a la normativa vigente”.

A su vez, los trabajos contemplan la sectorización de ambas naves en superficies de 500 metros cuadrados, tal como establece la normativa, y se está instalando una red de rociadores automáticos de agua, conocidos como spriklers, que cubrirá la totalidad de los almacenes “con el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia”.

Por último, el proyecto incluye la mejora del resto de instalaciones auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de protección, “como los sistemas de ventilación, los grupos de presión de agua y los grupos electrógenos, lo que permitirá incrementar significativamente la seguridad de los archivos judiciales”, informan desde el departamento.

Se prevé que las obras finalicen a mediados de marzo de 2027.