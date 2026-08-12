El Consell de l'Audiovisual culmina en ocho municipios de Alicante la concesión de 12 licencias de radio que paralizó el Botànic

Un total de 31 licencias de radio en la Comunidad Valenciana, 12 de ellas en la provincia de Alicante, han sido concedidas a diferentes grupos mediáticos. Así lo fija este miércoles el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que se hace eco de la resolución aprobada por el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la autoridad audiovisual pública que forma parte del marco autonómico pero que actúa al margen del Consell y que es competente para otorgar unas concesiones que empezaron a gestionarse en el año 2007. En cambio, por diferentes motivos, se han retrasado casi dos décadas.

El desenlace ha sido la concesión de 12 licencias en ocho municipios de la provincia de Alicante a emisoras que, en algunos casos, ni siquiera optaron en el primer momento a adquirir permiso para la emisión. La empresa con mayor número de nuevas frecuencias es Radio Popular-COPE, que obtiene cinco en las localidades de Alicante, Alcoy, Villena, Monforte y Xixona. También encuentra espacio Marengo Media SL en Alcoy y en Xàbia o Uniprex SA (titular de Onda Cero) en Alcoy, en Dénia y en Xixona. Las otras empresas de comunicación que obtienen nueva licencia son Radio Mediterráneo Azul y Radio Elche, ambas en Novelda.

Es el resultado de un proceso al que han optado otras compañías como Libertad Digital, Radio Amanecer o Innovación Radio por razones diversas. En este sentido, uno de los argumentos más frecuentes entre los aducidos por la comisión de valoración designada tiene relación con el “incumplimiento” de fijar programaciones específicas vinculadas a la zona de cobertura.

Un largo recorrido

En 2007 desde la Generalitat se convocó un concurso para adjudicar licencias de radio que cuatro años después acabó desierto. Aquel mismo 2011, con Alberto Fabra como jefe del Consell, se abrió un nuevo concurso cuya finalidad no se materializó en aquel mandato y el gobierno autonómico posterior, presidido por Ximo Puig, renunció al concurso que tramitaba estas licencias “por razones de interés público”, ya que se consideró que los informes técnicos eran insuficientes.

Sin embargo, la decisión de anular el concurso fue tumbado, a instancias de empresas aspirantes, por distintas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emitidas entre los años 2019 y 2020, validando así los procedimientos llevados a cabo con el anterior Consell del PP.

Aquellas decisiones judiciales no desembocaron en la finalización del procedimiento pendiente con las licencias, ya que por aquel entonces se había convocado un nuevo concurso con nuevas condiciones y el gobierno autonómico optó por paralizarlo todo debido a las “complicaciones legales” derivadas, precisamente, de las diferencias entre ambas convocatorias, de los cambios en la legislación autonómica y para “evitar perjuicios” entre los nuevos aspirantes. En 2021 el TSJ anuló la convocatoria de 2018 por colisionar precisamente con la de 2011, que había sido validada.

Aquel mismo 2021 se constituyó el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana tras la ley de creación aprobada tres años antes, y no fue hasta 2024 que se retomó el procedimiento, culminando este miércoles con la aprobación en el DOGV.