Medio ambiente
La Generalitat reparte 450.000 euros para actividades de voluntariado en la prevención de incendios forestales
Un 43 % de estos fondos llegarán a municipios y entidades establecidas en la provincia de Alicante tres meses después de que saliera la convocatoria
Fondos a repartir para el voluntariado ambiental en la prevención de incendios forestales. La Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, adjunta a la Conselleria de Medio Ambiente que dirige el conseller Vicente Martínez Mus, ha repartido un total de 450.000 euros a municipios y entidades que desarrollen este tipo de actuaciones y evitar que el fuego calcine los espacios naturales.
A través de una convocatoria convocada el 25 de mayo, cuando se establecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este miércoles la resolución a través de la que se reparten los recursos económicos. La provincia de Alicante absorberá el 43,7 %, un total de 196.645,77 euros, repartidos entre varios beneficiarios.
La máxima cantidad repartida por municipio o entidad es de 8.000 euros, destinados a los solicitantes que hayan obtenido una puntuación total de a partir de 60 puntos sobre 100. Las entidades que figuran entre las mejor valoradas, y que por tanto percibirán la cantidad indicada, son la Agrupació contra Incendis Forestals de la Marina Alta, Pego Viu y la Asociación Contra Incendios Forestales de Salinas. En esta lista también constan seis ayuntamientos de la provincia de Alicante. Son los de Dénia, Calp, Gata de Gorgos, Guardamar del Segura, Biar y Xixona.
Además de estos beneficiarios, también hay otras entidades que de la provincia que percibirán fondos como Mariola Verda, la Associació Benissera Anti-Incendis o la Associació Protecció Civil i Voluntària Marina Baixa.
En cuanto a los otros consistorios de la provincia que recibirán fondos, estos son los de Crevillent, Pilar de la Horadada, Salinas, Onil, Banyeres, Callosa de Segura, Xàbia, Bolulla, el Poble Nou de Benitatxell, Pedreguer, Monóvar, Benidoleig y la Vila Joiosa.
Las cantidades económicas se destinan para este ejercicio de 2026 y proceden del subprograma de “Prevención de incendios forestales” de los Presupuestos, que incluye una línea destinada al voluntariado.
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