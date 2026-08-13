El Consell castiga con el silencio a Dénia y Petrer después de solicitar la declaración como zona tensionada

Hace tres y tres meses años entró en vigor la Ley 12/2023, de 24 de mayo, Por el Derecho a la Vivienda. Con esta aprobación, promovida por el Ministerio de Vivienda, entonces dirigido por la socialista Raquel Sánchez, se permite la posibilidad de que los municipios declaren zonas tensionadas para garantizar el derecho de acceso a la vivienda en los municipios que declaren uno o más ámbitos con esta condición.

Esta declaración exige la activación de una serie de medidas públicas para corregir los desequilibrios del mercado de la vivienda y garantizar el acceso a la población. Entre otras iniciativas está la de contener los precios de los alquileres, la concesión de prórrogas extraordinarias a los contratos de los inquilinos o aumentar la oferta habitacional.

Aunque la ley es de ámbito estatal, el reconocimiento lo conceden las comunidades autónomas a petición de los ayuntamientos que lo soliciten mediante una memoria justificativa que acredite el problema. En la provincia de Alicante ha habido dos Ayuntamientos que han solicitado a la Generalitat declarar zonas tensionadas. Lo han explicitado, también, a través de sus plenos municipales. Se trata de Dénia y de Petrer, que respectivamente cuentan con 47.000 y 34.000 habitantes y que comparten el problema del precio de la vivienda, pese a que los motores económicos de ambas ciudades son muy diferentes.

Dénia, una de las ciudades referentes del turismo, solicitó formalmente declarar la zona tensionada en septiembre del año pasado. Lo hizo en el pleno municipal después de hacer lo propio un año antes “sin que recibiera ninguna respuesta” por parte de la institución interpelada, la Conselleria de Vivienda que lidera la vicepresidenta Susana Camarero (PP).

Lo triste es que en la Generalitat no contestan y así no se pueden regular precios desde la administración Rafael Carrió — Alcalde de Dénia

En aquel momento el alcalde de la población era Vicent Grimalt, del PSOE, que cedió su cargo a Rafael Carrió, de Compromís, alcalde actual, en virtud de un pacto firmado por ambas formaciones al principio del mandato.

Según se leía en aquella moción, tal y como también consta en el informe elaborado por el Consistorio de la Marina Alta, un estudio de la Universidad de Alicante que encargó la propia institución municipal indica que “el mercado de viviendas de uso turístico en la localidad ha impactado significativamente en el aumento de los precios”. En concreto, dicho aumento “se debe en un 10 % o 15 % directamente a la oferta de viviendas turísticas, mientras que el resto se atribuye a factores macroeconómicos”.

Imagen del centro de Petrer. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

A su vez, aportaban que la recepción de 300.000 turistas en viviendas turísticas en 2023 suponía un 31,5 % total de las pernoctaciones cuando la ciudad contaba con 5.551 viviendas vacantes de un total de 45.237, cifra, esta última, "que ha disminuido desde las más de 13.000 viviendas vacías registradas en 2011”. Estos datos, expresaban desde la mayoría del pleno municipal, “ponen de manifiesto la necesidad de un equilibrio en la regulación de viviendas de uso turístico, así como la promoción de vivienda de alquiler asequible”.

De hecho, el Ayuntamiento ha propuesto medidas como rehabilitar viviendas vacías o limitar la densidad de las viviendas turísticas al centro urbano, con un máximo de entre 30 y 50 plazas por cada 100 habitantes. “Lo triste es que en la Generalitat no contestan y así no se pueden regular precios desde la administración”, lamenta el alcalde, Rafael Carrió.

Petrer

La realidad sociológica y económica de Petrer es muy diferente, en tanto que se trata de un municipio de interior que no tiene en el turismo, sino en la industria, el principal motor. La subida de los alquileres, sin embargo, también es parte de la realidad local. La moción la presentó en febrero el grupo municipal de Esquerra Unida-Compromís y se aprobó con los votos del PSOE, partido que gobierna con mayoría absoluta. No era la primera vez que se presentó la iniciativa, ya que esto ocurrió en septiembre de 2024, aunque con base en la interpretación de otra ley.

Pagar un alquiler no debe suponer más del 30 % de una familia o de cualquier persona que quiera buscar una vivienda David Morcillo — Concejal de Urbanismo de Petrer

Según justificó el grupo municipal encargado de presentar la última moción, la subida de los alquileres en Petrer ha sido de un 50 % entre 2020 y 2025 y los precios siguen creciendo. En la moción se reflejaba el acuerdo de “volver a solicitar a la Generalitat Valenciana que Petrer sea declarada zona tensionada” y se comprometía a “cumplir con los requisitos que reclame el Consell, que es quien tiene las competencias, para que la declaración sea efectiva” con el objetivo de “poner freno a la crisis de acceso a la vivienda, contener precios, proteger el interés general y garantizar el derecho a la vivienda”.

David Morcillo, concejal de Urbanismo de Petrer, explica que desde el municipio han solicitado “declarar la zona tensionada porque” consideran que “pagar un alquiler no debe suponer más del 30 % de una familia o de cualquier persona que quiera buscar una vivienda”. Defiende, por otra parte, que la medida “se ha aplicado en 140 municipios de Cataluña, donde se ha ayudado a contener subidas de alquileres y a estabilizar precios”.

Por último, asegura que esta iniciativa “no va en contra de los propietarios”, ya que “la Ley de Vivienda estipula que en las zonas declaradas como tensionadas y con alquileres dentro de ese rango se conceden bonificaciones fiscales a quien baje los precios”, por lo que “la medida también favorece al mercado de la vivienda para hacerla más asequible”, e interpretan que con su inacción “la Generalitat pone un tapón a los municipios”.

En ambos casos el Consell no ha remitido respuesta a sendos Ayuntamientos. Desde la Conselleria de Vivienda no han contestado a la pregunta de INFORMACIÓN sobre este silencio.