El Consell sube el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública en un 7%

Novedades en la política de viviendas de protección pública del Consell. Este viernes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado una resolución de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero (PP), en el que se anuncia la “actualización” del “valor estándar del módulo aplicable del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública”.

Esto es, en resumen, que las viviendas de protección pública podrán ser vendidas por sus beneficiarios por precios más elevados que hasta ahora. En concreto la subida es del 7 %, ya que el precio máximo pasa de los 2.400 euros a los 2.568 euros por metro cuadrado útil para unas viviendas tienen 90 metros cuadrados según el régimen general del Decreto 180/2024, de 10 de dicembre, del Consell, y que pueden alcanzar los 120 metros cuadrados en casos excepcionales. Esto situaría el precio máximo de venta de un piso en 231.120 euros en régimen general.

Parte de la resolución del DOGV en la que se justifica la medida. / INFORMACIÓN

La decisión se argumenta en la misma resolución, donde se lee que “la fijación administrativa del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública constituye un instrumento esencial a servicio de la política pública de vivienda”. Se recuerda, por otra parte, que en 2024, el Consell, entonces presidido por Carlos Mazón, propició una subida de 2.200 euros por metros cuadrados útiles (precio establecido por el Botànic) a 2.400, pero “la preceptiva memoria económica justifica la necesidad de actualizar el valor estándar por el que se determina el precio máximo de venta de las viviendas protegidas”, y se considera “acreditada una evolución de las condiciones económicas que inciden en la promoción y construcción de vivienda de protección pública”. Por tanto, se “recomienda realizar una actualización del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública y establecer una variación superior a la estimación obtenida por el IPC”.

Contexto

El anuncio coincide con el momento en el que la Generalitat ha expresado que “estudia” ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas protegidas de Les Naus que quieren vender la exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y el responsable de la empresa Fraorgi y gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, después de que el Ayuntamiento de Alicante descartara adquirirlas. Dicha medida se tomaría para “frenar la especulación”, según expresó el portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

De hecho, la subida se decreta en plena polémica por el escándalo del residencial Les Naus del barrio de La Condomina, en Alicante, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero y que ha costado la dimisión de cargos que se beneficiaron de las adjudicaciones de vivienda protegida. Se trata de Rocío Gómez, entonces concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, propietaria de uno de los pisos; de María Pérez-Hickman, que dejó su responsabilidad como directora general de Organización Interna del mismo consistorio, aunque se mantiene como jefa de Contratación y cuyos dos hijos y un sobrino también fueron beneficiarios; o de Miguel Ángel Sánchez, que era jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, y dejó el cargo tras destaparse que la madre de su hija también era propietaria de estos inmuebles.

Actualmente el caso está siendo investigado judicialmente, con de momento 15 personas imputadas; y también se está sometiendo a examen en una comisión de las Cortes Valencianas, que se constituyó en marzo y ha realizado tres sesiones de comparecencias. En el Ayuntamiento de Alicante también se celebró un órgano para investigar el caso, aunque el PP y Vox la cerraron a finales de julio tras solo cuatro comparecencias, ya que la gran mayoría de personas solicitadas se negaron a acudir.