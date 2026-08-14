Rechazo del PSPV a la subida de precio de las viviendas protegidas por parte del Consell

Reacción a la resolución de la Conselleria de Vivienda. La subida del precio del metro cuadrado de la vivienda protegida en un 7 %, publicada este viernes en una resolución del DOGV, ha suscitado el rechazo del PSPV, que considera que se ha aplicado la medida “con agosticidad y alevosía”.

Así se ha expresado la diputada socialista María José Salvador, que cree que la fecha de publicación responde a “una muestra más de la falta de transparencia y sensibilidad de este Consell”. Salvador, que también fue consellera de Vivienda durante la primera legislatura del Botànic, cree que “la política del PP y de Juanfran Pérez Llorca está en las antípodas de garantizar el derecho a una vivienda asequible”, y considera que “están convirtiendo la vivienda protegida en una vivienda cada vez más protegida, a no ser que seas rico y más accesible para los intereses de los promotores”, que son quienes solicitaron una subida de precios a la hora de comercializar estas viviendas y a quienes según la diputada el PP quiere “favorecer”

Por otra parte, la representante socialista ha recordado que esta es la segunda subida en menos de dos años del precio del metro cuadrado para este tipo de viviendas, ya que la primera se llevó a cabo en diciembre de 2024, cuando pasó de 2.200 euros a 2.400, mientras que ahora pasa a 2.568 euros. “La Generalitat no puede utilizar lo público para garantizar el negocio privado y después llamar vivienda asequible a una vivienda cuyo precio no pueden asumir miles de familias valencianas”, concluye Salvador, que insiste en que “la vivienda protegida tiene que estar para proteger a las personas que no pueden acceder a la vivienda libre”.