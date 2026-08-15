El PSPV destaca que el Gobierno transfiera al Consell "los mayores anticipos de la historia" con 1.620 millones de euros

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió hasta mayo a la Generalitat 1.620 millones de euros en anticipos a cuenta de la liquidación del sistema de financiación autonómica, una cifra que, según ha señalado, supone "el mayor adelanto de recursos de la serie histórica".

Muñoz ha reivindicado la presencia valenciana en el Ejecutivo central, en referencia a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y candidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, y al ministro de Hacienda, Arcadi España. "Es esencial para la defensa de los intereses de los valencianos y las valencianas", ha afirmado. "No son palabras; basta con ver el último informe de la Intervención General del Estado", ha añadido.

El dirigente socialista ha subrayado que los 1.620 millones "no son simplemente números", sino recursos destinados a sostener servicios públicos y atender las obligaciones de la Generalitat. Según los datos citados por el PSPV, de las otras 16 comunidades autónomas solo tres habían recibido anticipos hasta mayo: Cataluña, con 750 millones; Murcia, con 200 millones, y Baleares, con otros 200 millones. En total, 1.150 millones, frente a los 1.620 millones correspondientes a la Comunidad Valenciana.

Muñoz ha destacado que la cifra de este año supera además el récord alcanzado en 2025, cuando la Generalitat recibió 1.486 millones hasta mayo. El PSPV sostiene que, en los últimos cuatro años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha adelantado hasta mayo a la Comunidad Valenciana 4.923 millones de euros correspondientes a recursos que las autonomías reciben habitualmente en julio. La cifra, según el partido, es casi el triple de los 1.836 millones transferidos entre 2015 y 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El síndic socialista ha destacado que las transferencias se han producido de forma progresiva durante 2026. En febrero, los anticipos sumaban 200 millones; en marzo, 600 millones; en abril, 1.070 millones, y en mayo alcanzaron los 1.620 millones. Muñoz ha defendido que estas cantidades "excedían con creces" el dinero pendiente por la falta de actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación y ha atribuido esta situación al rechazo del PP a dicha actualización en el Congreso.

A partir de estos datos, el dirigente socialista ha acusado al Consell y al PPCV de mantener un discurso crítico con el Gobierno central sin reconocer las transferencias recibidas. "A lo largo de esos meses, tanto Pérez Llorca como el PPCV se han dedicado a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez mintiendo, falseando la realidad por puro servilismo de las órdenes de Génova y ocultando a los valencianos esas constantes transferencias de fondos", ha afirmado.

Muñoz ha censurado asimismo la actitud del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al que acusa de no reconocer el respaldo del Ejecutivo central. "Mientras con una mano Pérez Llorca recogía el dinero, el PPCV se dedicaba a atacar al Gobierno que más ha ayudado a los valencianos", ha aseverado.

Críticas al PP por el nuevo modelo

El síndic del PSPV también ha cuestionado la posición del PP ante distintas medidas relacionadas con la financiación autonómica. "¿Cuándo votará el PP a favor de los valencianos?", se ha preguntado. Muñoz ha afirmado que el PP "ha votado no a la condonación de la deuda, no a la actualización de las entregas a cuenta, no a flexibilizar el tope de déficit" y que ahora "rechaza el nuevo modelo que daría a partir del 1 de enero de 2027 nada menos que 3.669 millones más a los valencianos".

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El dirigente socialista ha emplazado a Pérez Llorca a respaldar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España, como, según ha señalado, ha hecho el PP de Canarias. Según los cálculos expuestos por el PSPV, el nuevo modelo permitiría a la Comunidad Valenciana pasar de estar entre las autonomías con menor financiación por habitante a situarse en la media. Muñoz ha recordado que la Comunidad ha ocupado durante los últimos 25 años los últimos puestos en recursos por habitante y ha defendido que la propuesta del Gobierno permitiría "liquidar esa discriminación histórica".