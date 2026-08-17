El PP y el PSOE se acusan mutuamente por la ausencia de conexión ferroviaria con el Aeropuerto de Alicante-Elche

Un comunicado que ha originado respuesta. Este lunes el PPCV ha emitido una nota de prensa en la que el portavoz de Obras Públicas de los populares en las Cortes Valencianas, Jose Ramón González de Zárate, ha responsabilizado al Gobierno de España por la ausencia de algunas infraestructuras de movilidad en la Comunidad Valenciana, y en concreto también en la provincia de Alicante.

En este último sentido Zárate se ha referido a dos cuestiones. El primer lugar, ha criticado que el Plan de Cercanías 2017-2025, previsto para modernizar las redes de conexión en Valencia y en Alicante, venciera “con una ejecución de apenas el 43 %”, pese al auge de pasajeros. Y en ese caso ha señalado que como una de las cuestiones pendientes la “conexión ferroviaria con el Aeropuerto de Alicante-Elche”.

En términos generales, fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que el Plan de Cercanías “global” en el conjunto de la Comunidad “está en proyecto, en ejecución o acabado”. Y en cuanto a la conexión ferroviaria con el aeropuerto, recuerdan que “las dos fases de la Variante de Torrellano”, concebida para conectar la red de Cercanías con la infraestructura aeroportuaria, “están en proyecto, y una de ellas con la declaración de impacto ambiental desbloqueada”.

Según aseguran desde el PP, el Corredor Mediterráneo no será una realidad mientras continúen bloqueadas infraestructuras fundamentales” como la del Aeropuerto, afirmación que Pere Rostoll, secretario de Infraestructuras del PSPV, rechaza por considerar que “en la etapa del PP en la Moncloa no movieron ni un solo papel para poder empezar las obras”, y adjudica al ministro Óscar Puente el “desbloqueo” del acceso ferroviario al aeropuerto. “Si fuera por la gestión del PP todas esas infraestructuras no acabarían ni en el año 2100”.

Otro de los aspectos que citados por el PPCV en su comunicado es la ejecución de fondos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que en 2025 se situó, según datos de la formación, en un 98 %, y que en este 2026 alcanzaría el 60 % “para modernizar Metrovalencia y el TRAM de Alicante”. Estos porcentajes han sido citados por Zárate para contraponer la gestión del Consell a la del Gobierno central y criticar al ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

En el PSPV también discuten esta afirmación, dado que “hay obras que se quedaron adjudicadas durante el Botànic y que han podido culminar gracias a la aportación de fondos europeos adjudicados por el Gobierno”, con lo que Rostoll pide a Zárate “que se documente” y “autocrítica” por entender que los retrasos en algunos proyectos tienen su origen, según él, en los gobiernos centrales presididos por el PP.