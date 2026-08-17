Los promotores aplauden la subida de precio de la vivienda protegida: "No tendrá impacto inmediato en el comprador"

Una aprobación previsible. La subida del precio del metro cuadrado de las viviendas de protección pública (VPP), que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado viernes con una resolución de la Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero (PP), cuenta con el beneplácito de los empresarios.

La medida ya fue estudiada con el sector semanas antes de que se oficializara, y los promotores han dado el visto bueno. Jesualdo Ros, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) así lo explica. “Desde el sector aplaudimos la medida”, confirma. “Siempre hemos defendido que es preferible hacer vivienda protegida a un precio algo mayor que no hacerla porque los costes no permiten construirla”.

Este argumento ya figura en la resolución del DOGV en el que se justifica la medida, en la que se relata que “los estudios técnicos elaborados por organismos especializados y por el ámbito académico de la Comunitat Valenciana ponen de manifiesto que el sector de la edificación residencial ha experimentado durante los últimos años un incremento extraordinario y sostenido de los costes de construcción”. Esta es la consecuencia, se dice en el mismo documento, de “diversos factores de alcance internacional”, como “la disrupción de las cadenas de suministro derivada de la pandemia, la crisis energética y de materias primas provocadas por distintos conflictos internacionales”, mencionando la guerra de Ucrania y las “recientes tensiones en Oriente Medio”, así como “el progresivo encarecimiento de la mano de obra especializada”.

A su vez, dentro del ámbito de la Comunidad, el DOGV cita la “presión adicional sobre la disponibilidad de mano de obra y de determinados recursos de construcción” derivada de las necesidades creadas a raíz de la dana de octubre de 2024. Estas serían las “circunstancias” que “han consolidado un nuevo escenario estructural en el que los costes de construcción continúan incrementándose". De esta manera, el precio máximo del metro cuadrado en las VPP ha pasado de 2.400 a 2.568 euros.

Este incremento, según Jesualdo Ros, “no tendrá impacto inmediato en el comprador”, dado que “afectará a viviendas que se entregarán dentro de aproximadamente dos años”. Eso, “unido a la financiación de hasta el 100 % que pueden facilitar el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas)” provocaría una “repercusión mensual muy reducida".

Por último, desde Provia entienden que “lo verdaderamente importante es que este nuevo módulo permite volver a hacer viviendas de calidad para familias que no pueden acceder a los precios de vivienda libre”, y remarcan que ese es precisamente su “objetivo”.

Críticas del PSPV

El grupo socialista en las Cortes Valencianas ha emitido un nuevo comunicado criticando esta medida aprobada por el Consell y que avalan los empresarios. La portavoz adjunta del grupo, María José Salvador, considera que el nuevo precio “convierte el acceso a una VPP en una operación económica inasumible para la mayoría de familias valencianas”, ya que “las viviendas deberían ser asequibles y, sin embargo, obligan a asumir una hipoteca de casi 900 euros al mes durante 25 años”.

Con el precio nuevo fijado, una VPP de 90 metros cuadrados, medida convencional, alcanzaría un precio de 231.120 euros. La lectura que hacen los socialistas es que “si el banco financia el 80 % del valor, el préstamo hipotecario ascendería a 184.896 euros, mientras que la persona o familia tendría que aportar los 46.224 restantes, además de impuestos y gastos asociados a la adquisición”, con lo que las hipotecas pasarían aproximadamente de 815 euros a 875.

Para Salvador, que fue consellera de Vivienda durante la primera etapa del Botànic (2015-2019), “no tiene ningún sentido que la respuesta del Consell al problema de la vivienda sea subir el precio de la VPP hasta hacerla inasequible”, y ha solicitado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que “retire la subida y sitúe la vivienda protegida en el lugar que le corresponde: como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, no como una vivienda cara con una etiqueta de protección pública”.