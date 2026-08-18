El PSPV anuncia una iniciativa en las Cortes para que el Consell retire las subidas del precio de las VPP

Recuperar el espíritu del decreto del Botànic en materia de vivienda protegida. Es lo que pretende el PSPV en las Cortes. El grupo socialista ha anunciado que presentará una proposición no de ley (PNL) para recuperar dos de los aspectos centrales de la anterior legislación, modificada de manera sustancial con la entrada del PP al Consell.

En concreto, la portavoz adjunta del PSPV en la cámara autonómica, María José Salvador, explica que las correcciones que pretende establecer son dos. Una, recuperar el módulo por el que se situaba en 2.200 euros el precio máximo del metro cuadrado en una vivienda protegida. Esta cantidad fue elevada por primera vez en 2024, con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, cuando ascendió a 2.400 euros. Recientemente se ha decretado una nueva subida del 7 %, que sitúa en 2.568 euros dicho máximo, tal como publicó el pasado viernes el DOGV a través de una resolución de la Conselleria de Vivienda, liderada por la vicepresidenta Susana Camarero. Esta subida obedece a un acuerdo con los empresarios del sector, que han aplaudido la iniciativa.

El PSPV ha vuelto a criticar la subida afirmando que “el PP y el presidente Pérez Llorca están preocupados únicamente por mejorar las condiciones de quienes quieren hacer negocio con la vivienda protegida”, ha criticado Salvador, que pide que “la administración pública establezca las mejores condiciones para garantizar el derecho de acceso a una vivienda a todas aquellas personas que lo necesitan”.

Rebajar el límite de ingresos

La otra medida que el PSPV, según ha anunciado, introducirá en la futura PNL es recuperar el límite de ingresos que estableció el Botànic, que se situaba en un máximo de 46.800 euros anuales y pasó a 54.600 con el PP en el Consell, lo que supuso un 16,7 % de incremento.

Según Salvador, que también fue consellera de Vivienda durante la primera legislatura del Botànic (2015-2019), “no tiene ningún sentido subir el precio de la vivienda protegida y, al mismo tiempo, ampliar el nivel de renta de quienes pueden acceder a ella”.

La solución que plantean desde el PSOE es que la vivienda protegida “se construya con apoyo público” y que “mantenga su protección y su función social de manera permanente, evitando que pueda acabar convirtiéndose en vivienda libre y ser objeto de operaciones especulativas”.