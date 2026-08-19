Compromís-Sumar exige medidas al Gobierno para que impida la compra de pisos a no residentes en Alicante

Prohibir la compra de vivienda a la población no residente en Alicante. Es lo que pretende el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, donde también se integra el diputado Alberto Ibáñez, miembro de Compromís, quien ha registrado una pregunta parlamentaria para exigir “medidas concretas” al Gobierno de España.

Ibáñez hace referencia al encarecimiento de la vivienda, que en 2026 alcanzó, según sus datos aportados, los 3.204 euros por metro cuadrado, suponiendo este ascenso “un 16,8 % más que en el año anterior en Alicante”. Un “aumento vertiginoso” que, afirma, “ha sido empujado, entre otros factores, por la compra de población no residente”, que pagó “aproximadamente un 76 % más que las personas compradoras residentes españolas”.

Asegura, a su vez, que “la tendencia ha empeorado” en este 2026, y “ante el elevado peso de las compraventas de viviendas realizadas por personas extranjeras no residentes”, que alcanza el 33,1 %, solicita que se lleven a cabo iniciativas desde el Gobierno central.

En este sentido, en la pregunta se dirige al Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez; al de Hacienda, en manos de Arcadi España; y al de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo (los tres del PSOE), y pregunta “qué medidas concretas, tanto regulatorias como fiscales, dentro del ámbito de sus competencias y ajustadas al Derecho de la Unión Europea” tienen previstas adoptar “para evitar que la presión compradora de la población no residente limite el derecho a la vivienda de la población residente en las comarcas de Alicante”.

En declaraciones a través de un comunicado, Ibáñez apunta que la Comunidad Valenciana “concentró un 40 % de todas las compraventas por no residentes en España en 2025, una tendencia que ha empeorado” este año y que no se puede “tolerar si se quiere garantizar el acceso a la vivienda”.