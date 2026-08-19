Críticas a la normativa autonómica contra el burka en espacios públicos: "Generan un conflicto donde no lo hay"

Una normativa confusa y, para algunos, innecesaria. Es lo que expresan los profesionales interpelados ante la conocida Ley de Medidas Fiscales aprobada junto con los Presupuestos autonómicos que el PP y Vox votaron conjuntamente en las Cortes Valencianas y cuyas disposiciones han sido publicadas recientemente en el DOGV.

El sello de la ultraderecha no solo se ve reflejado en las siete ocasiones en las que el término “prioridad nacional” aparece en el texto, sino también en las referencias al deber de “mantener el rostro sustancialmente descubierto” en una serie de casos concretos. Es la manera de limitar el uso prendas como el burka en instalaciones públicas de titularidad autonómica como colegios u hospitales, entre otros lugares, tal como también impuso Vox durante la negociación para la aprobación de las cuentas.

Sin embargo, la manera de reflejarlo en el texto legal transmite ambigüedades en algunos casos, y en otros exigencias que algunos sindicatos consideran excesivas o incluso llegan a generar un rechazo explícito.

Educación

En el sector que emiten más críticas es en el de la educación. En este caso se añade, en la nueva ley, el “deber de mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada académica, tanto en el interior de las aulas como en el resto de las dependencias e instalaciones del recinto escolar”. Según se expone en la normativa, “este deber es un principio básico de respeto y convivencia, esencial para garantizar”, entre otras cosas, “el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la seguridad educativa del centro”.

Desconozco en qué casos el rostro está sustancialmente tapado en los centros educativos Marc Candela — STEPV

Este texto se insiere en la sección de “convivencia escolar”, justo después de la normativa que exige que “directivos, docentes y el consejo escolar deben velar por su neutralidad ideológica”, y Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), relaciona ambas indicaciones. “De la misma manera que acusan al profesorado de adoctrinar intentan criminalizar determinados alumnos negando al realidad”, afirma. Según él, la medida “no tendrá efecto”, ya que desconoce “en qué casos el rostro está sustancialmente tapado” en los centros educativos, y entiende que la normativa “genera un conflicto donde no lo hay, ya que el alumnado no va con la cara sustancialmente tapada”.

Sanidad

En el ámbito de la sanidad la ley indica que se debe “mantener el rostro sustancialmente descubierto durante el acceso y la permanencia en las instalaciones” de centros de salud y hospitales de titularidad autonómica, “no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro”. Según argumenta la misma ley, “esta obligación se fundamenta en la garantía estricta de la seguridad clínica de los pacientes” y en la “prevención del fraude por suplantación de la tarjeta sanitaria individual (SIP)”, pese a que en dicho documento no figura la fotografía del usuario.

En este caso, además, “el incumplimiento de este deber facultará a la dirección o personal responsable del centro sanitario para denegar el acceso o, en su caso, ordenar el desalojo inmediato del infractor de las zonas comunes no asistenciales del recinto, pudiendo requerir a tal efecto el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes”.

La norma fija la prohibición y deja bastante huérfana su implementación práctica María Ángeles Medina — Sociedad Valenciana de Medicina Familiar

Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, María Ángeles Medina dice compartir el objetivo de mantener el rostro descubierto y de “garantizar la correcta identificación y la seguridad clínica”. Sin embargo, matiza que “la norma fija la prohibición y deja bastante huérfana su implementación práctica”, ya que los médicos “no se pueden encargar del control de acceso”, por lo que “se necesitan protocolos claros, responsables expresamente designados y recursos de seguridad suficientes”.

Por otra parte, fuentes del Sindicato Médico apuntan que la ley “no obliga a actuar” a los profesionales, por lo que la decisión “será de cada uno, en caso de que quiera confrontar con el paciente y retrasar la asistencia”.

Transporte público

También hay responsabilidades en el ámbito del transporte público, en el que los conductores o los “agentes de autoridad” tienen la potestad de impedir el acceso de personas con el rostro sustancialmente descubierto” para “garantizar la seguridad organizativa, la prevención de riesgos y la verificación de la identidad”.

Antonio Camarena, presidente del comité de empresa de una compañía de autobuses que opera con la Generalitat en Alicante, expresa su “preocupación” porque esta normativa genera “una nueva obligación para el conductor, que es un trabajador del transporte público y no un agente de la autoridad”, aunque la nueva ley faculta esta distinción a los conductores. “No debería recaer sobre el conductor interpretar cuando una persona incumple la norma, identificarla o asumir el conflicto de impedirle el acceso al autobús”, y pide “un protocolo claro que determine hasta donde llega su actuación”.

La ley genera una nueva obligación para el conductor, que es un trabajador del transporte público y no un agente de la autoridad Antonio Camarena — Presidente del comité de una empresa de autobuses

Según José María Guerras, abogado especialista en derecho administrativo, facultar a un conductor como agente de la autoridad, condición con la que cuentan profesores y médicos, “es viable y necesario” para “permitirle actuar basándose en el nuevo texto legal”, y apunta que la ley habilita también a conductores de empresas privadas que prestan un servicio público, ya que “son quienes tienen la autoridad en el medio de transporte”. A modo de ejemplo, explica que “durante la pandemia un conductor podía impedir subir a un viajero que no llevara mascarilla, ahora es lo mismo pero al revés”. Esta medida, remarca, “entra dentro de las obligaciones del puesto de trabajo y, por eso, no necesariamente lleva aparejado un aumento de sueldo”, y garantiza que si “un profesional ejercita una de sus facultades reconocidas no haya consecuencias penales o punitivas siempre que la actuación sea proporcional y esté justificada”, ya que "en otro caso podría incurrir en causa de nulidad".

Policía Local

La nueva ley también interpela a la Policía Local, que depende de los ayuntamientos y que deben velar “por el estricto cumplimiento de las normas autonómicas destinadas a garantizar la identificación visual y a restringir el uso de prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro” en instalaciones públicas y también “en recintos de espectáculos públicos de su término municipal", estén organizados por la administración o por empresas, según matiza Guerras, "prestando auxilio inmediato al personal responsable de dichos servicios para la verificación de la identidad ciudadana o la ejecución de medidas de expulsión y delegación de acceso”.

Cada nueva función o requerimiento que se atribuye a la Policía Local debe ir acompañado de los recursos humanos necesarios para poder prestarlo adecuadamente Marián Molero — CSIF

En el Ayuntamiento de Alicante la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es el sindicato con más policías locales asociados. Su máxima representante, Marián Molero, cree que “para que esta medida pueda aplicarse con normalidad es necesario que venga acompañada de instrucciones y protocolos claros que determinen como debe actuar el agente en cada supuesto y garanticen la necesaria seguridad jurídica”. En el caso de Alicante, precisa, “no se puede obviar la actual escasez de efectivos”, por lo que “cada nueva función o requerimiento que se atribuye a la Policía Local debe ir acompañado de los recursos humanos necesarios para poder prestarlo adecuadamente”.

Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) consideran que la reforma legal, tramitada por la vía de urgencia, no ha contado con debate suficiente y "ha dificultado un acuerdo más amplio". A su vez, aunque no cuestionan que la Policía Local deba colaborar en la protección de la ciudadanía, sí discuten tener que "trasladar a los municipios funciones materiales de la Generalitat sin medios personales, materiales ni financiación". "No podemos aceptar que funciones propias de la administración autonómica terminen siendo asumidas por las policías locales sin una memoria económica seria y sin financiación suficiente".

La normativa también alcanza a la función pública, en la que sus trabajadores (locales y autonómicos) están obligados a "prestar sus servicios y desempeñar funciones manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público". Y se exceptúa, como en el resto de casos, quienes cubran su rostro por prescripciónón medicosanitaria o cuando sea exigido de forma obligatoria por prevención de riesgos laborales. Los sindicatos consultados dicen no conocer casos en los que la cobertura del rostro de un trabajador no tenga relación con las excepcionalidades indicadas, por lo que la nueva normativa no debería cambiar las dinámicas laborales.