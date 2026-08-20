Arcadi España, sobre el cambio de modelo de financiación: “Espero que los presidentes autonómicos del PP reflexionen”

Con poca perspectiva, aunque con algo de esperanza. Así se ha mostrado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en su visita este jueves a las instalaciones de Mercalicante cuando ha sido preguntado sobre la posibilidad de que se pueda aprobar el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La negativa por parte de las comunidades gobernadas por el PP, que son 11 de las 15 que disponen de régimen común, hace pronosticar que el nuevo sistema no se aprobará. Arcadi España, preguntado por si “tiene esperanza” en un desenlace diferente, ha criticado al PP, partido cuyos intereses “no coinciden con lo que necesitan” las comunidades autónomas, ha dicho. A su vez, ha criticado el “bloqueo sistemático”, la “falta de diálogo” y el “no a todo” que según él emiten desde las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas la Comunidad Valenciana, que “necesita los 3.669 millones de euros” que ingresaría si se aplicara el modelo propuesto por el Gobierno.

“Los necesita y lo sabe todo el mundo, pero, ¿por qué dicen que no? Porque en la calle Génova les han dicho que digan que no”, ha expresado el ministro refiriéndose, también, a las comunidades de Murcia y Andalucía, a las que señala también como beneficiarias si se cambiara el modelo de financiación. “Dicen que no aunque eso suponga renunciar a los intereses de sus vecinos y vecinas”, ha afirmado, y ha comparado la negativa de las comunidades gobernadas por el PP en este aspecto con el enfrentamiento político en el que está derivando la crisis migratoria de Ceuta.

Aun así, Arcadi España se ha mostrado optimista. Ha señalado la fecha del 4 de septiembre, en la que se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los principales representantes autonómicos y “se someterá la propuesta” del cambio de modelo. “Confío en que los presidentes y consejeros del conjunto de las comunidades autónomas reflexionen y prioricen los intereses de sus ciudadanos”.

Presupuestos

El ministro de Hacienda también ha respondido sobre si su Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2027, año electoral, aspecto que ha vuelto a confirmar después de que el ejecutivo central haya ido anunciando desde junio la realización de trámites con esta finalidad. “Ya hicimos los debates para los objetivos de estabilidad y deuda y estamos haciendo el trabajo interno”. Según ha matizado, “a la vuelta del verano, en un par de semanas, se iniciará el diálogo con los distintos grupos parlamentarios y se tramitarán los presupuestos del año 2027”, que los presentará el Consejo de Ministros y se tramitarán en el Congreso, según ha afirmado.

Cabe recordar que durante la actual legislatura, que arrancó en 2023, no se han aprobado Presupuestos Generales del Estado, que están prorrogados desde 2022. Sobre la posible no aprobación en la Cámara Baja, dada la falta de apoyos habitual que padecen los grupos que forman parte del Gobierno, especialmente desde el distanciamiento de Junts, Arcadi España ha señalado a “las distintas fuerzas parlamentarias”, que “tendrán que asumir su responsabilidad sobre si quieren unos presupuestos que van a reflejar las prioridades de las necesidades de la sociedad española”.