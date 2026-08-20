El Consell bonifica el alquiler de un 19% menos de familias vulnerables beneficiarias de una vivienda de la Generalitat

La Generalitat Valenciana ha bonificado a un 18,7% menos de familias beneficiarias de un contrato de vivienda pública entre julio de 2025 y julio de 2026, comparado con el mismo ejercicio anterior. Mientras que en ese periodo se ha bonificado el alquiler de 1.955 familias, en el ejercicio anterior la bonificación se le aplicó a 2.392 hogares, lo que implica 437 familias menos, según datos de un balance de la conselleria de Vivienda publicado este jueves.

El dinero destinado a estas bonificaciones en el ejercicio 2024-2025 fue de 2.368.718 euros, mientras que el de 2025-2026 fue de 1.993.891 euros, lo que supone un 15,82% menos.

En la provincia de Alicante las familias bonificadas han sido 637, un 21,9% menos; mientras que la cuantía económica pasa de 760.228 a 618.294 euros, un 18,7 % menos. En Valencia se ha bonificado a 990 familias con 991.931 euros, mientras que en el ejercicio anterior se bonificó a 1.217 hogares con 1.183.358 de euros, lo que supone un 16,17% menos de inversión (191.427 euros menos) y 227 familias menos (una bajada del 18,7%).

La crisis de la vivienda

5.552 familias de la ciudad de Alicante integraban a principios de julio de 2025 la lista de espera de la Generalitat para acceder a una vivienda, según publicó INFORMACIÓN. El parque público de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) contaba entonces con 2.002 pisos en la ciudad de Alicante.

De las familias de la ciudad que esperaban entonces tener acceso a una vivienda pública de alquiler asequible, 137 contaban con decretos de emergencia habitacional rubricados por el Ayuntamiento, lo que supone un 37% más que en 2024, según reconoció la Generalitat.

Estas bonificaciones tienen una duración bianual. La Generalitat establece unos requisitos en base a los ingresos o el número de miembros de la familia. La bonificación puede cubrir como máximo el 90% de la renta.

La conselleria de Vivienda, dirigida por la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, del PP, ha señalado que no deniegan ninguna solicitud siempre que cumpla los requisitos. Y que la bajada quizá pueda deberse a una mejora en la situación económica de esas familias o que esas familias han dejado la vivienda social.