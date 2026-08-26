El Gobierno admite que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial contra aficionados del Barça que llevaban esteladas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que comparecerá en el Congreso o en el Senado todas las veces que se le solicite para dar explicaciones sobre la actuación de algunos agentes de la Policía Nacional contra aficionados del Barça que exhibían esteladas el pasado domingo durante el partido ante el Elche. La polémica, que se arrastra desde el lunes, ha provocado un comunicado del club azulgrana denunciando un uso "desproporcionado" de la fuerza, además de las condenas del Govern, Junts, ERC, la CUP y del presidente del Parlament, Josep Rull. Los republicanos han pedido explícitamente la comparecencia de Marlaska.

En declaraciones a los medios, el titular de Interior ha admitido que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial, aunque ha pedido esperar a las conclusiones de la investigación interna abierta de oficio. "Las conclusiones finales corresponden a quien deba resolver", ha señalado.

"La propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y en que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional, legal y escrupulosamente respetuosa con los derechos humanos", ha defendido Marlaska. El ministro ha advertido además de que "cualquier actuación que se desvíe, aunque sea mínimamente, de esas obligaciones" tendrá "una respuesta inmediata, como procede en un Estado de derecho".

Marlaska ha precisado que la investigación abierta por la Policía Nacional se tramita de oficio y que podrá coexistir con cualquier denuncia que presenten las personas afectadas. Pese a admitir la posibilidad de una actuación desproporcionada, ha cerrado filas con el cuerpo al subrayar que se trata de una Policía "absolutamente profesional" y que es la primera interesada en esclarecer cualquier conducta que pueda haberse apartado de los principios de proporcionalidad y legalidad.