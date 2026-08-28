La Generalitat reacciona al robo del Tesoro de Villena: “No debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad”

La primera reacción oficial de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana al robo del Tesoro de Villena ha tenido lugar 39 horas después de los hechos. El departamento ha emitido un comunicado en el que ha informado de una reunión telemática entre representantes de la Dirección General de Patrimonio Cultural con representantes del Ministerio de Cultura “y del resto de autonomías” para “abordar de forma conjunta la respuesta ante la oleada de robos organizados” que afectan al patrimonio histórico.

En este sentido, recuerdan que la problemática “no solo afecta a la Comunidad Valenciana”, ya que ha habido sucesos similares en Badajoz, en Albacete e incluso en ciudades europeas como Assen, en los Países Bajos; o París, donde el museo del Louvre fue asaltado en octubre. “Esta tendencia evidencia que el patrimonio cultural español y europeo se enfrenta a un fenómeno delictivo creciente y cada vez más violento, ante el que ningún país ni institución está exento”.

Con estos argumentos, desde la Generalitat han querido insistir en que lo sucedido en la madrugada del jueves en Villena “no debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad de los museos españoles, que cuentan con protocolos sólidos y personal altamente cualificado, sino como una llamada a reforzar la cooperación y adaptar las medidas a una amenaza que evoluciona en toda Europa”.

Una afirmación que contradice el comunicado que emitió el jueves el grupo parlamentario del PPCV, la formación que ostenta el Consell. Su síndic, Nando Pastor, afirmó que era “especialmente preocupante” que las piezas robadas estuvieran expuestas “sin unas medidas de seguridad adecuadas”. Concluyó, también, que “es una verdadera lástima que puedan existir dudas sobre la ausencia de medidas de seguridad suficientes en un museo que custodia piezas de esta importancia”.

Cabe recordar que el Museo de Villena, que custodiaba la colección, es de ámbito municipal, y que el gobierno local lo lidera el PSOE a través de su alcalde, Fulgencio Cerdán, que comparte el ejecutivo con Verdes de Europa.

Tras este comunicado, la Conselleria de Cultura, liderada por la consellera Carmen Ortí, ha hecho un análisis diferente de los hechos y ha emplazado a una reunión que se celebrará “a mediados de septiembre” con “representantes del ministerio, de las comunidades autónomas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado” para “revisar conjuntamente los protocolos de seguridad frente a robos patrimoniales”.