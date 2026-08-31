Morant no quiere primarias del PSPV en Benidorm y baraja a Rostoll como candidato a la Alcaldía

No habrá primarias en la agrupación local del PSOE de Benidorm de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Esta es, al menos, la intención de la dirección autonómica del partido, que esta tarde celebra la ejecutiva en València por la que se aprobará el reglamento de primarias en los municipios de la Comunidad de más de 20.000 habitantes para este mismo mes de septiembre o para noviembre, según la complejidad de cada caso.

En la provincia de Alicante el punto más disputado es, a día de hoy, Benidorm. La voluntad manifiesta de dos candidatos para liderar la lista municipal no se resolverá con un proceso interno si se acaba imponiendo la voluntad del partido, que aspira a evitar enfrentamientos entre candidatos a nivel general.

Por un lado, Pere Rostoll, secretario de Infraestructuras del PSPV y jefe de comunicación del ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha expresado su deseo de convertirse en alcaldable. Rostoll fue director general de Relaciones Informativas de la Generalitat en la etapa presidencial de Ximo Puig, entre 2020 y 2023. Su rival sería Mario Villar, diputado del partido en las Cortes y también natural de Benidorm. Según fuentes del partido, Rostoll será elegido como candidato para evitar una disputa interna si la formación logra propiciar un acuerdo entre las partes.

Los socialistas no ostentan la Alcaldía de la capital turística desde 2015, cuando accedió el regidor actual, Toni Pérez, del PP, que también es presidente de la Diputación de Alicante y de su partido a nivel provincial.

Más puntos conflictivos

No son los únicos lugares en los que la división interna acecha la unidad del PSOE. En San Vicente del Raspeig hay dos personas que pretenden liderar la lista municipal. Se trata de la portavoz actual, Asun París; y del exalcalde de la localidad, Jesús Villar, que ejerció el cargo entre 2015 y 2019 con un gobierno de coalición. Sin embargo, la agrupación local está actualmente dirigida por una gestora después de que la ejecutiva que se eligió en junio de 2025 se dividiera en dos con la dimisión de siete de sus trece miembros, lo que derivó en la situación actual.

Asun parís es, a día de hoy, la candidata cercana a la dirección autonómica del partido, lo que hace pensar en que será directamente elegida sin pasar por un proceso de primarias, dado que los estatutos de la formación contemplan evitar este procedimiento si se da este supuesto de excepcionalidad.

Orihuela es otro de los lugares en los que el enfrentamiento es la tónica habitual de cara a las elecciones municipales. Sin embargo, esta vez podría haber un único candidato, que sería el secretario local del partido, Luis Quesada, cercano a la última candidata a la Alcaldía, Carolina Gracia, que también fue alcaldesa en el último tramo del anterior mandato.

Su rival previsible, que ya ha participado en otros procesos internos aliándose con Alejandro Soler, sería Antonio Zapata, que a día de hoy no tiene previsto aspirar a alcaldable, aunque en la capital de la Vega Baja no descartan que se dé cualquier tipo de escenario.

También se ha dado el caso de Alicante, donde el PSPV ya ha erigido a Trini Amorós como candidata a la Alcaldía para 2027. Amorós ha sido designada este mismo lunes portavoz en el Ayuntamiento como recambio de Ana Barceló, que se mantiene como concejala pero renuncia a su papel como principal representante de su grupo en el Consistorio. Su elección se produjo un año después de que una gestora se hiciera con el control del partido tras la dimisión del anterior secretario, Miguel Millana, con la intención de arrebatar al veterano Ángel Franco el control de la ejecutiva local.