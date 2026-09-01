El PSOE critica que el PP “retrase” el pleno de la Diputación de Alicante a la segunda semana de septiembre
Los socialistas creen que el gobierno provincial evidencia su “falta de iniciativa y de ritmo de trabajo” a la hora de retomar el nuevo curso político
Llega septiembre y, tras el verano, los primeros reproches del nuevo curso político. El grupo socialista de la Diputación de Alicante ha criticado que el gobierno provincial, integrado por el PP (que cuenta con mayoría absoluta en el pleno), haya “retrasado” el pleno de este mes al miércoles 9 de septiembre.
Cabe recordar que la fecha habitual de los plenos ordinarios suele ser el primer miércoles de cada mes. Siguiendo esta lógica, el pleno de septiembre se habría celebrado el día 2, aunque esta vez la convocatoria se ha realizado para una semana más tarde. Además, los socialistas critican que “las primeras comisiones del nuevo curso político no se celebrarán hasta el día 2 y que “no ha habido actividad ordinaria durante la última semana de agosto”.
Vicente Arques, portavoz socialista en la Diputación, cree que este retraso “es una nueva muestra de la falta de iniciativa y de ritmo de trabajo del equipo de gobierno de Toni Pérez”, ha dicho en referencia al presidente de la Diputación. “Mientras los problemas de la provincia no entienden de vacaciones, el PP se toma con demasiada calma la vuelta al trabajo”, ha criticado, y cree, a su vez, que el hecho de que el primer pleno no se convoque hasta el día 9 “demuestra que la Diputación funciona a medio gas”.
Más reproches
Por otra parte, Arques ha enumerado más críticas contra el partido que ostenta el gobierno provincial, a quien ha acusado de “escaso impulso político” durante el actual mandato. En este sentido, apunta que entre enero y julio “el PP solo ha presentado dos mociones”, frente a las nueve del PSOE, y que el balance del mandato actual que arrancó en septiembre de 2023, es de “39 mociones del PSOE frente a 10 del PP”.
Finalmente, los socialistas han apuntado que una de las mociones presentadas por el PP este año tiene relación con la comisión de investigación del Bono Comercio, caso por el que el pasado 13 de marzo el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, fue detenido y puesto después en libertad con cargos tras negarse a declarar. Al dirigente cameral se le atribuyen delitos de fraude de subvenciones y falsedad, y la investigación judicial se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios durante la etapa de Carlos Mazón como presidente de la Diputación.
La comisión de investigación impulsada por el PP, sin embargo, fue cerrada con el apoyo de Vox entre acusaciones de la oposición de querer “blindar a Mazón”, quien logró no comparecer en el órgano.
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