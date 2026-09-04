Compromís-Sumar presiona a Óscar Puente para que ponga fechas a la culminación de la variante de Torrellano

Una obra fundamental para la renovación de los trenes de cercanías que conectan Alicante con Murcia y que pasan por ciudades como Elche y Orihuela. Compromís-Sumar, a través del diputado del Congreso Alberto Ibáñez, ha registrado en la cámara baja una batería de preguntas en las que exige saber “el calendario o las fechas” con las que “trabaja el Ministerio de Transportes”, dirigido por Óscar Puente, “para la ejecución de la variante de Torrellano”.

Esta infraestructura ferroviaria está concebida para conectar Alicante con el Aeropuerto Miguel Hernández. Pese a que ha habido avances en los últimos años en su diseño, su culminación aún no tiene fecha, y sería necesaria para que los trenes de cercanías que transitan entre Alicante y Murcia se renueven tras cuarenta años en funcionamiento, periodo que ha propiciado una obsolescencia evidente.

Así, al menos, lo valoran desde el grupo parlamentario, que exigen al ministro “un calendario claro y real” para ejecutar las obras y que, pese a reconocer “avances administrativos en los últimos meses”, Alberto Ibáñez hace referencia al “retraso acumulado”. En este sentido, apuntan que el Plan para la Mejora de Calidad de los Trenes de Cercanías de la Comunidad Valenciana que el Ministerio de Obras Públicas presentó en 2017, en la etapa presidencial de Mariano Rajoy, “ya contemplaba una primera fase para la circunvalación de Torrellano para conectar la línea C1 con el aeropuerto, con una inversión estimada entonces en 85 millones de euros”. Sin embargo, “nueve años después, una parte sustancial de ese proyecto sigue en fase de redacción”.

Con estos argumentos, Ibáñez exige “un calendario completo que permita saber cuándo se licitarán las obras, cuándo comenzarán, cuándo terminarán y, sobre todo, cuándo los usuarios podrán notar una mejora real en el servicio”. Recuerda, a su vez, que el Ministerio de Transportes adjudicó la redacción de los proyectos para las obras, que también servirán para desmantelar el entramado ferroviario de San Gabriel y Gran Vía Sur, en el mes de junio. “No cuestionamos que se haya avanzado, pero después de tantos años no basta con saber cuándo se podría licitar una obra”, protesta Alberto Ibáñez, señalando que el Gobierno prevé sacar a concurso estos trabajos en 2028.

Ante la situación relatada por el diputado, él mismo pregunta, también, si el Ministerio de Transportes o Renfe “tiene previsión de licitar una nueva flota para que esté disponible” cuando la variante de Torrellano esté operativa y, “en caso de que no haya previsión de renovar la flota”, qué medidas tomarían los organismos públicos. Por último, también pregunta al ministerio si “piensa que con las unidades actuales las líneas” C1 y C3, que respectivamente conectan Alicante con Murcia y con San Vicente del Raspeig, “son completamente seguras”.

Retirada de dos trenes

Por otra parte, la diputada en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, también de Compromís, ha protestado ante la retirada de dos trenes Talgo Avril S106, que unen Alicante y València con Madrid, tras la detección de fisuras en los ejes y en las ruedas. La avería se hizo pública el jueves, y desde Compromís han pedido al Ministerio de Transportes y a Renfe “transparencia absoluta”. “Queremos saber qué unidades están afectadas, qué servicios prestaban y, sobre todo, cuál es la causa real de las fisuras”.

Finalmente, Mas ha dicho “no querer generar alarma, pero tampoco silencios”, ya que se trata “de trenes prácticamente nuevos” y que prestan “un servicio esencial para miles de valencianos”, por lo que “no se pueden continuar acumulando problemas en Cercanías y encontrar también incidencias en trenes de alta velocidad de nueva generación”.