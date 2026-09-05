El PSPV pide explicaciones en las Cortes por la seguridad del Museo de Villena tras el robo

El Grupo Socialista en las Cortes ha solicitado la comparecencia de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, y de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, para analizar las cuestiones relacionadas con el Museo de Villena (MUVI) y las medidas de seguridad autorizadas tras el robo sufrido en sus instalaciones.

El portavoz socialista de Cultura en las Cortes, José Chulvi, ha recordado que el Tesoro de Villena está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y que el MUVI forma parte del Sistema Valenciano de Museos de la Comunitat Valenciana, por lo que considera necesario revisar las medidas destinadas a garantizar la protección del patrimonio.

Según ha explicado Chulvi, la petición de comparecencia pretende conocer qué medidas normativas y de procedimiento prevé adoptar la Conselleria de Cultura después de lo ocurrido en Villena.

El diputado sostiene que los actuales protocolos y exigencias de seguridad necesitan una revisión para adaptarse a nuevas formas de actuación delictiva. "Nuestro objetivo es analizar lo sufrido en Villena y, posteriormente, avanzar en la mejora de la norma, de las medidas técnicas y de los protocolos para la protección de nuestro patrimonio", ha señalado.

Chulvi considera que los sistemas actuales "se han demostrado obsoletos y no suficientes para las nuevas técnicas de asaltos", por lo que plantea aprovechar el caso de Villena para estudiar posibles modificaciones en los procedimientos aplicados a los museos y bienes culturales protegidos.

Cruce de críticas

El portavoz socialista ha reclamado además al PP que deje de lado lo que ha definido como una "guerra política" y que se ofrezcan explicaciones sobre lo ocurrido y las medidas de seguridad existentes.

Chulvi ha asegurado que el objetivo del PSPV es "arrojar luz y aprender de estas situaciones" y ha criticado las declaraciones realizadas por el portavoz del Grupo Popular, Fernando Pastor, tras conocerse el robo.

El diputado socialista ha acusado a Pastor de utilizar lo sucedido para obtener un supuesto rédito político y ha afirmado que, en el momento de sus declaraciones, la consellera de Cultura todavía no se había puesto en contacto con Villena. Chulvi también ha defendido que las cuestiones técnicas relacionadas con la seguridad del museo corresponden a la Generalitat Valenciana.