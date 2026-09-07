Podemos activa el modo electoral con la Comunidad y la alicantina María Teresa Pérez se propone como candidata

El nuevo curso electoral empieza con movimientos de los partidos con la mirada puesta en la próxima primavera. En este contexto, Podemos ha abierto el calendario de primarias este mismo lunes para recoger las propuestas a encabezar la candidatura a las Cortes Valencianas.

La votación se llevará a cabo entre los días 5 y 11 de octubre y quien ha dado el primer paso para encabezar el partido es María Teresa Pérez, la coordinadora autonómica del partido.

Natural de Petrer, Pérez fue diputada en 2019 y dirigió el Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que entonces dirigía Pablo Iglesias, entre 2020 y 2023. Actualmente, su formación es extraparlamentaria en la Comunidad Valenciana, y queda a expensas de posibles pactos con otras fuerzas de izquierdas para lograr una candidatura unitaria de la que podrían formar parte Compromís y Esquerra Unida pero que a día de hoy está lejos de sellarse.

Haya o no confluencia, Pérez ha presentado su propuesta a través de un vídeo compartido en redes sociales criticando a la derecha, que “gobierna el País Valenciano como si fuera suyo”, además de señalarla por “recordar, privatizar y abandonar a la gente”. La coordinadora de Podemos en la Comunidad ha apelado a que “este pueblo sabe plantar cara”, haciendo alusión a las manifestaciones por la educación, por la sanidad o contra la gestión de la dana.

Y en ese aspecto se ha preguntado si serán capaces “de convertir toda esa fuerza en una alternativa política”. A su vez, ha asegurado “no haber venido” a resignarse “ni a contemplar como gobierna la derecha”, así como se ha comprometido a “disputar el futuro del País Valenciano”, por lo que ha decidido presentarse a las primarias. Por último, ha apuntado que Podemos contribuyó a “cambiar el rumbo del país” en 2015, “después de casi 25 años de gobiernos de la derecha y de corrupción”.

En las últimas elecciones autonómicas Podemos se presentó en coalición con Esquerra Unida y obtuvo 88.000 votos en toda la Comunidad. La cifra supuso un descenso del 60 % respecto a las elecciones de 2019 y se situó en el 3,6 % del total de los votos de 2023, lo que situó a la candidatura por debajo del umbral del 5 %, por lo que no obtuvo representación en las Cortes.