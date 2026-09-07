Morant arropa a Amorós y Díez para recuperar Alicante y Elche en 2027

Diana Morant ha situado a Trini Amorós y Héctor Díez al frente de la estrategia del PSPV-PSOE para intentar recuperar las alcaldías de Alicante y Elche en las elecciones municipales de mayo de 2027. La secretaria general de los socialistas valencianos ha escenificado este lunes su respaldo a los aspirantes de las cuatro grandes ciudades de la Comunidad Valenciana y ha vinculado el avance municipal del partido con su proyecto para regresar también al Gobierno de la Generalitat.

La dirigente socialista ha presentado a Amorós y Díez, junto a Pilar Bernabé en València y Rafa Simó en Castellón, como las referencias locales de una organización que encara el nuevo curso con la mirada puesta en las próximas citas electorales. “Nos quedan ocho meses para que recuperemos lo que importa, lo que importa desde los pueblos, desde los municipios, pasando por la Generalitat y, por supuesto, también en las diputaciones”, ha afirmado Morant.

El plazo señalado coincide con el horizonte de las elecciones municipales, previstas para finales de mayo. La convocatoria autonómica podría, sin embargo, adelantarse si el presidente de la Generalitat decide disolver las Cortes antes de que concluya la legislatura. Morant comienza así el curso con las candidaturas de las principales ciudades encarriladas y con su propio calendario electoral condicionado por esa posibilidad.

La líder del PSPV defiende que la recuperación del poder autonómico debe construirse desde los municipios. “Soy una profunda convencida de que todo empieza por lo local, de que todo empieza por lo municipal”, ha señalado. A su juicio, un proyecto para la Generalitat debe permanecer conectado con las propuestas de quienes conocen las necesidades de sus vecinos.

En Alicante, Morant reivindica la experiencia de Trini Amorós y su conocimiento de la política municipal. Asegura que se trata de una candidata que “ama profundamente su ciudad” y conoce “lo que es hacer la política a pie de calle”. “Alicante necesita un gobierno que se dedique a los alicantinos y a las alicantinas, que piense en sus barrios, que piense en lo que necesitan sus vecinos y sus vecinas”, ha añadido.

El respaldo llega después de que Ferraz despejara a finales de julio el cartel socialista en la capital. La Comisión Federal de Listas aprobó la excepcionalidad solicitada para la agrupación alicantina y designó directamente a Amorós, sin convocar primarias. La organización permanece desde hace más de un año dirigida por una gestora, circunstancia que permitió a los órganos superiores asumir las competencias del proceso.

Todo empieza por lo local y por lo municipal, donde vive la gente Diana Morant — Secretaria general del PSPV-PSOE

La decisión confirmó la apuesta que la dirección de Morant preparaba desde que Ana Barceló anunció que no optaría a la reelección. La candidata deberá ahora tratar de integrar a las familias socialistas y recomponer una agrupación que presenta su octavo cabeza de cartel diferente en las últimas ocho elecciones municipales.

Amorós es concejala desde 2019 y, a partir de ahora, ejercerá como portavoz del grupo municipal. Anteriormente fue diputada autonómica, alcaldesa de Guadalest y ocupó diferentes responsabilidades como asesora y jefa de Gabinete. Su objetivo será disputar la Alcaldía a Luis Barcala en una ciudad gobernada de manera ininterrumpida por el PP desde 2018 y en la que el PSOE únicamente ha dirigido el Ayuntamiento durante tres de los últimos 31 años.

El proceso seguido en Elche es diferente. Héctor Díez anunció en febrero ante unos 300 militantes su voluntad de optar a la Alcaldía y la pasada semana ratificó su intención de concurrir al proceso interno abierto por la agrupación. El portavoz socialista presentó entonces el nuevo curso como una etapa decisiva y avanzó que reforzará la fiscalización del gobierno de Pablo Ruz.

Díez pretende construir la oposición del PSOE alrededor de problemas municipales como el mantenimiento de parques y jardines, la falta de aparcamiento y el acceso a la vivienda. También incorporó a su agenda las listas de espera sanitarias y las necesidades de los centros educativos. Su partido lo sitúa ya como relevo del exalcalde Carlos González, aunque todavía no haya sido proclamado formalmente.

Morant ha defendido este lunes que Elche debe “recuperar un gobierno que sea tan progresista como su ciudadanía”. Con el respaldo simultáneo a Díez y Amorós, la secretaria general reúne bajo su dirección política dos candidaturas con procedimientos y situaciones internas diferentes, pero decisivas para medir la capacidad de recuperación territorial del PSPV en la provincia de Alicante.