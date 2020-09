Dos muertes, 237 nuevos contagios en la provincia y 19 jóvenes vascos aislados por un brote en Calp

Una de las víctimas mortales de la provincia es una mujer de 67 años que estaba ingresada en el Hospital General Universitario de Elda. Se encontraba en planta porque su estado de salud no revestía inicialmente gravedad. Sin embargo, todo apunta a que sufrió una repentina crisis respiratoria contra la que el personal médico no pudo hacer nada. De hecho, en el centro hospitalario eldense no hay en estos momentos ningún paciente con coronavirus ingresado en la UCI.

El número de personas contagiadas que han perdido la vida en el Departamento de Salud de Elda -Alto y Medio Vinalopó- se eleva a 57 desde que estalló la pandemia en el pasado mes de marzo. No obstante, desde junio no se había registrado ninguna defunción por covid-19 en esta área sanitaria. En el conjunto de la provincia el número total de defunciones alcanzaba a día de ayer las 524. El tercer fallecido reportado por Sanidad es de Castellón.

La Comunidad Valenciana registró 541 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 26.032 personas. Por provincias: 237 en la provincia de Alicante (8.087 en total); 47 en Castellón (2.821 en total); y 256 en la provincia de Valencia (15.118 en total), además de un caso sin asignar, de manera que hay seis casos sin asignar.

En la provincia se produjeron cuatro brotes. El más numeroso y llamativo el de Calp, el primero que sufre esta localidad. Los infectados, 19 jóvenes turistas del País Vasco, permanecían ayer todos excepto uno aislados en el chalé al que vinieron a pasar las vacaciones. También permanecían confinados en esta vivienda dos chavales que dieron negativo en el PCR. En total, llegaron de vacaciones a Calp un grupo de 21 amigos. Tienen 17 y 18 años. Uno de los contagiados ha regresado a su comunidad autónoma. Las autoridades sanitarias están al tanto de esta situación y tienen controlado a este paciente.

Algunos de los jóvenes empezaron a sufrir fiebre y malestar al poco de llegar a Calp. Se pusieron en contacto con el centro de salud. Fuentes municipales confirmaron que no llegaron a desplazarse al centro médico a hacerse las pruebas PCR, sino que fue el personal sanitario el que acudió a la vivienda. El día 28 de agosto se confirmó que 19 de los 21 jóvenes estaban infectados.

El ayuntamiento facilitó, a través de Protección Civil, a los jóvenes termómetros, mascarillas y medicamentos. Los voluntarios de la agrupación calpina también están llevándoles comida. Lo esencial ahora es que estos turistas no rompan la cuarentena. Las mismas fuentes precisaron que todo apunta a que los jóvenes ya llegaron contagiados a pasar sus vacaciones a Calp. Dado que llevaban apenas unos días cuando empezaron a manifestar síntomas, no se cree que pueda haber habido más casos fuera de ese núcleo de 21 amigos.

Los otros tres brotes se produjeron en Benidorm (7 casos), Elche (5 casos) y La Nucía (5 casos). Todos ellos de origen social salvo el de Benidorm, con origen laboral. En total Sanidad contabilizó 28 brotes en la Comunidad, de los que quince se registraron en València.

Por otro lado, se dieron 562 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 27.332: 8.527 en Alicante; 3.326 en Castellón y 15.412 en Valencia. Además, hay 67 altas no asignadas.Reuniones con ayuntamientos

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, mantendrá reuniones periódicas con los representantes de los ayuntamientos de la Comunidad que presenten mayor incidencia de casos, anunciaron desde la conselleria.

El objetivo de estas reuniones, que se realizarán por provincias, es compartir con esos municipios la valoración de los datos epidemiológicos que efectúa Salud Pública y, desde esa visión técnica, solicitar la colaboración de los ayuntamientos a la hora de la adopción de medidas, presentes y futuras, para cortar la transmisión y proteger la salud de los vecinos. La convocatoria a estas reuniones se hará en función de la evolución de la pandemia.