María Ángeles Medina: «Se está haciendo tan mal en Sanidad que parece que sea a propósito para favorecer la privada y cargarse Primaria»

R La situación es de descontento general en todas las categorías profesionales. Desde los administrativos que están en la puerta hasta los médicos. Incluso en los pacientes, que deben hacer largas colas en la puerta para solicitar lo que sea. Desde lo puramente administrativo, como pedir una cita, hasta que les vea el médico.

P Se prioriza la atención telefónica pero al final el usuario debe ir a todo, hasta para pedir cita...

R Las centralitas están colapsadas. Uno de los valores de la sanidad pública es la accesibilidad, y eso no está funcionando. Todos tenemos parte de culpa, tal vez los ciudadanos no hayan hecho con anterioridad un buen uso de los recursos sanitarios, con una hiperfrecuentación de los mismos. Estaban acostumbrados a que los atendiéramos siempre y ahora se han limitado los derechos de los pacientes. Y se ha hecho por no tener la dotación de recursos humanos y tecnológicos. Llevamos desde febrero diciendo que viene el lobo, y el lobo ya está aquí.

P ¿No se han reforzado esas centralitas, teniendo en cuenta que se han convertido en el canal de atención principal?

R No, ahí está el embudo. Vale, no se pueden contratar más médicos, razones hay. Hay generaciones enteras de médicos que se han ido de la Comunidad Valenciana por las condiciones que hay. No se pueden contratar más médicos o enfermeros para rastreadores, no hay. ¿Pero qué excusa ponen para los administrativos? Hace tiempo que pedimos una categoría específica de administrativos sanitarios, con formación para atender a los pacientes. Los que hay son los mismos que se contratan para Justicia o para otras administraciones, y hacen lo que pueden. Nosotros estamos asumiendo ahora las funciones burocráticas, los médicos nos hemos convertido en unas secretarias muy caras.

P ¿Entienden las quejas de los usuarios?

R Se quejan y se cansan, con razón. Lo que no entendemos son los insultos y las agresiones. La diana de sus quejas no tienen que ser los profesionales, tiene que ser la administración. Nosotros sufrimos mucho, nos está generando una presión psicológico tremenda, porque queremos hacer las cosas y hacerlas bien. Se están haciendo las cosas tan mal en Sanidad que da pie a pensar que se hace a propósito para que desaparezca la sanidad pública, el Estado del Bienestar. la Atención Primaria y la especialidad de medicina de Familia. Esta situación está favoreciendo a la sanidad privada, que está creciendo como la espuma.

P ¿Qué es lo más urgente? ¿Personal, medios, modernización...? Hasta para recoger una baja hay que ir al centro de salud.

R Es un poco de todo. Hace falta un poco de liderazgo. Un liderazgo propio. Una dirección general asistencial de Primaria, que hable nuestro idioma. Y un presupuesto propio. El Hospital se chupa todo el presupuesto, se lleva el 85% y Primaria un 15%, cuando la pirámide está invertida. Nosotros atendemos al 90% de la población. En la primera oleada cerramos los centros de salud para reforzar el hospital y ahora nos dejan tirados.

P El peso ahora está en los centros de salud, con rastreos, pruebas PCR a pacientes con síntomas, informar de que deben cumplir la cuarentena si tienen los síntomas... ¿Qué os dicen los pacientes cuando les decís que deben quedarse en casa?

R De todo. Desde que no se ponen en cuarentena hasta que no se les haga la prueba, hasta mil cosas más. Cuesta convencer al paciente, argumentar y apelar a su responsabilidad. Al día siguiente tienes que llamarlo para ver si está en casa. A veces sí, y a veces no. Si se asume que hay una segunda oleada, y hay contagio comunitario, se puede confinar y volver al modelo del principio.

P ¿La segunda ola está ya aquí?

R Son demasiados brotes, demasiada gente. En mi opinión ya estamos en segunda ola, hay contagio comunitario y hemos perdido la trazabilidad de los casos. La otra vez se dijo cuando se pensó que había que decirlo, ahora no sé cuándo se dirá. Muchas veces piensas que se hacen las políticas por delante de la gestión sanitaria y que no se dice por razones políticas. Lo que vivimos en el día a día es rebrote, rebrote y rebrote. ¿Eso cómo se llama?

P ¿Centrar toda la atención en covid hace que se desatiendan otras patologías? ¿Se está resintiendo la atención sanitaria?

R Intentamos llegar a todo pero sin duda cosas se pasarán. Pruebas se están haciendo, no estamos al nivel de mayo. En ocasiones es el propio paciente el que lo demora, bien por miedo o porque llama por teléfono, no se lo cogen, relativiza y no vuelve a consultar. Voluntariamente, no dejamos de pedir las pruebas.