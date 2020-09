El covid y tantas otras cosas

El curso político en Alicante arranca con la vista fija en el Catálogo de Protecciones, una cuenta pendiente de la etapa del tripartito que, todo apunta, se subsanará esta próxima semana. Se hará sobre la bocina, como se suelen hacer las cosas en Alicante: el día 10 es el límite legal para que el ingente trabajo realizado durante años en la Concejalía de Urbanismo no se quede en papel mojado. El documento incluirá la protección integral del cine Ideal, aunque eso no garantiza nada, su futuro seguirá en el aire. Serán los técnicos (o incluso los tribunales) los que dirán si el aumento de catalogación torpedea la construcción de un hotel.

Aprobado con holgura el Catálogo (que al menos contará con los votos a favor del bipartito del PP y Cs -14- y de los socialistas -9-), la vista en el Ayuntamiento de Alicante se centrará en el cuarto cambio del Presupuesto de 2020 en apenas tres meses de vigencia. Es lo que sucede cuando se aprueba tarde (finales de mayo) y mal (obviando una realidad como la pandemia de covid). Ahora, el bipartito trabaja en ajustar las cuentas (aprovechando ahorros de partidas no ejecutadas en un año singular como él solo) para poder destinar cinco millones más a ayudas sociales y a contribuir a recuperar el tejido productivo. Con más o menos apoyo, nadie duda que saldrá adelante, aunque el bipartito parece que, por ahora, va a dejar de contar con Vox, que ha iniciado una estrategia aún incipiente de marcar distancia con PP y Ciudadanos, tras ejercer de muleta del gobierno municipal durante lo que va de mandato. Los ultras quieren dejarse ver, no seguir a la sombra del bipartito de derechas. Marcar su terreno, forzando a su vez al alcalde, Luis Barcala, a mirar al PSOE más de lo que le gustaría.

Y en un horizonte no muy lejano, el Presupuesto municipal para 2021, que el regidor popular quiere aprobar antes de que finalice este año. Ya lo ha dicho. La promesa, eso sí, no es nueva. Falta por ver si esta vez se cumplirá. La última vez, el compromiso llegó casi medio año tarde. Esta vez no hay tiempo que perder. Y es que las cuentas del próximo año deben incluir aquellas iniciativas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Recuperación de la ciudad de Alicante en la que tanta prisa de dio el bipartito.

En cajones

Clave en esa urgente reconstrucción (social, turística, empresarial y urbanística) será el uso de los ahorros del Ayuntamiento, que roza la treintena de millones de euros: si finalmente el Gobierno central permite que se empleen para combatir la «crisis covid» o si las medidas que se lleven a cabo deberán cargarse en exclusiva al Presupuesto. Eso será determinante para otros proyectos que aguardan con impaciencia en los cajones.

Y es que en Alicante, en los debates políticos, ha dejado de hablarse de la revisión del PGOU, que tiene una partida consignada en el Presupuesto vigente (400.000 euros según el documento inicial). Desde Urbanismo, en este nuevo curso, también se debe avanzar -si es que sigue siendo una prioridad- en el futuro Centro de Congresos, que Ciudadanos reivindica como una infraestructura clave para la desestacionalización del turismo. La Oficina en el puerto puede que se abra al público a lo largo de este curso. O no. Ya saben que está maldita.

Entre los asuntos que siguen a día de hoy marcados en rojo destaca la peatonalización del Centro Tradicional, que parece que será un «proyecto de ciudad» al involucrarse también a buena parte de la oposición. Del que hace demasiado que no se sabe nada es del ambicioso Paseo Litoral, con unas líneas generales aprobadas a principios de 2019 y cuyo primer tramo sigue aún en el limbo tras problemas en el arranque del proceso de licitación.

Grandes obras al margen, este curso será clave para las principales contratas del Ayuntamiento, ya que se deberán renovar las dos más cuantiosas: limpieza viaria y recogida de residuos (que finaliza en septiembre de 2021) y la del transporte urbano (cuya prórroga extraordinaria se extingue a mediados de año). Además, se debe adjudicar también el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales (sin contrato desde febrero) y el de zonas verdes (tal cual desde hace dos años). Adjudicaciones en total que pueden superar los sesenta millones anuales.

Para este curso tan atípico, también se acumulan textos pendientes como la revisión de la Ordenanza de Veladores, con la sentencia del ZAS a la espera de cumplirse, y la nueva Ordenanza del Ruido, que lleva años tomando forma, junto al Reglamento de Participación Ciudadana o el Plan de las Partidas Rurales, como documentos a la espera de aprobarse, entre los que resaltan también el Plan de Inclusión Social y la segunda fase del Plan de la Zona Norte, que se erigen como más necesarios que nunca.

Y es que el curso que echa a andar con la aprobación del Catálogo de Protecciones no puede limitarse a la puesta en marcha de medidas para paliar la crisis por el covid (con personas haciendo colas para comer y locales cerrando al verse incapaces de seguir con la persiana subida). Eso es lo urgente, sin duda, pero hay mucho importante por hacer. Mucha herencia pendiente.