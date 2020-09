«Hem de canviar el model econòmic, la societat de les cures significa llocs de treball»

Dins d'aquesta aposta, per part de la Conselleria s'ha incidit en el reforç de programes per a l'envelliment actiu ja existents, com el de Majors a Casa, en el qual s'ha ampliat la cobertura als festius, els caps de setmana i les nits, de manera que l'usuari ja no ha de quedar-se necessàriament sense companyia en aquestes hores. A més, va indicar, s'han invertir 11,3 milions d'euros en el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), de forma que s'ha passat de 5 a 89 funcionaris adscrits, la qual cosa ha permés que la Comunitat Valenciana haja sigut «la que més expedients de dependència ha resolt durant la pandèmia» i la llista d'espera per a l'entrada al programa Majors a Casa s'ha reduït a la meitat. No obstant això, Ibáñez va criticar que «el Govern d'Espanya hauria d'aportar el 50% d'aquests fons i només n'aporta el 12%», per la qual cosa va apel·lar a cobrir aquest dèficit de finançament.

El representant del Gabinet de la vicepresidenta i consellera Mónica Oltra va reiterar que el model d'actuació del departament «no és el del centre residencial com a primera opció». Al contrari, va afegir, «hem de fer polítiques de prevenció i envelliment actiu» i, en tot cas, impulsar que hi haja «residències més xicotetes, amb grups de convivència social més reduïts», que permeten una atenció més pormenoritzada i l'establiment de vincles més directes entre els usuaris dels centres.

En el caso de les persones amb diversitat funcional, Ibáñez va indicar que les ajudes per a l'autonomia personal han pujat dels 400.000 euros anuals al 2015 a 1,2 milions en l'actualitat. Això ha permés incrementar les places d'11.000 a 13.800, tant de residències com de centres de dia i altres recursos assistencials.