«Tenemos miedo e incertidumbre y estamos cansados»

Los sanitarios tienen aún muy reciente lo mal que lo pasaron en marzo y abril con la primera oleada del covid-19 que cogió a los hospitales desprevenidos en todos los sentidos. «Trabajabas con la certeza de que te ibas a contagiar porque no había suficientes equipos de protección y compañeros míos llegaron a ponerse un colchón en el garaje para evitar contagiar a sus familias. Ha sido muy duro», explica un médico de la UCI.

Pese a que la experiencia es un grado cuando se habla de coronavirus y que los sanitarios confían en no llegar a la saturación de los peores momentos, observan con impotencia cómo va a aumentando el número de contagios día a día y la «calma tensa» que se respira en los centros hospitalarios les recuerda los días anteriores al caos. Nadie sabe con certeza qué va a pasar, pero la opinión generalizada es que «no pinta bien».

«El personal sanitario está cansado, sobrecargado y desilusionado y no se siente valorado por su empleador, la administración, ni últimamente por los ciudadanos que al final castigan a Atención Primaria», resume la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, María Isabel Moya.

Con este panorama, los sindicatos dan por hecho que en los próximos meses se incrementarán las bajas de personal sanitario. «No podemos saber cuántas obviamente, pero sabemos que más profesionales enfermarán». Con esta afirmación no se refieren sólo a caer víctimas del coronavirus -en estos momentos hay 22 de baja y 105 en cuarentena en la provincia. También a estrés, ansiedad y depresión «que se manifestarán en el medio plazo» tras la larga y sostenida situación de alerta máxima vivida, indica Rosa Atienza, responsable de Sanidad de CC OO en la Comunidad. «El personal nos manifiesta cansancio porque tampoco se han planificado bien las vacaciones. Así que si la situación vuelve a estallar no lo van a soportar, sobre todo los que han estado y están en primera línea», es decir, Atención Primaria, Urgencias, UCI y los servicios más relacionados con la infección como Neumología, Anestesiología y Medicina Interna principalmente.

Y los servicios incluyen a todos, desde el médico jefe hasta el celador. «Nos preocupa que se extienda el efecto burn out, es decir, del profesional quemado. La actividad es muy exigente, el nivel de concentración muy alto, hay que tomar decisiones rápidas que acaban agotando física y psicológicamente», advierte . La sobrecarga y el agotamiento pueden llevar a cometer errores, algo que también preocupa a los profesionales. Desde errores de atención a los pacientes a despistes al ponerse o quitarse la bata o los guantes que pueden conducir a un contagio de covid.

«El daño para la salud de los sanitarios tenemos claro que se va a producir, otra cosa es que cojan la baja si el daño es el estrés o la ansiedad porque muchas veces ni siquiera son conscientes de ello y la vocación les empuja a estar ahí», prevé Atienza.

Eso sin contar a los médicos que se contagiaron en su momento y que ya están curados, de los que se desconoce su estado emocional o las secuelas que pueden arrastrar y que probablemente vivan con más tensión aún el pensar en exponerse de nuevo al virus. Para la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), María Ángeles Medina. «Llega un momento en que por mucha vocación que tengas piensas que todo tiene un límite, somos personas no héroes y tenemos también familia», expone. Atención Primaria funciona como dique de contención de la pandemia para evitar que se produzca de nuevo una sobrecarga en los hospitales, pero no lo están teniendo fácil. Falta personal y faltan recursos. Aunque la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció el viernes una reorganización para eliminar burocracia y reforzar la atención telefónica, está por ver si será suficiente para aliviar el colapso. Sobre todo teniendo en cuenta que a la vez les atribuye la responsabilidad de la atención médica de las residencias de mayores ante el aumento de los contagios.

«El sistema sanitario está tensionado ya, la situación que vivimos es más bien de estrés y desmoralización al ver que la situación puede ponerse peor. En el lado positivo, ya hemos adquirido conocimientos, sabemos qué medicamentos funcionan mejor en los casos graves, por lo que quizá la demanda de UCI en caso de otro pico sea menor», explica el catedrático de Enfermedades Infecciosas y jefe de servicio de Medicina Interna en el Hospital General de Elche. «Han llegado refuerzos, pero en materia de personal, en general, no han llegado todos los deseables», lamenta.

En el caso de Enfermería, María Dolores Díaz, miembro del sindicato Satse, opina que el sentimiento es de «incertidumbre y muchas veces de desencanto. En estos momentos hay material de protección suficiente pero los enfermeros del Hospital General de Alicante se encuentran con que «sólo podemos llevar la mascarilla quirúrgica y la FPP2 -que protege más- únicamente se puede coger si vas a estar con un paciente de riesgo, pero en Urgencias de repente te puedes ver con que una persona en un box tiene un ataque de tos y termina echando sangre, ¿qué haces, te vas a buscar la FPP 2 o le atiendes? pues le atiendes, claro», critica. «Este tipo de cosas nos queman mucho a las enfermeras», afirma.

Lo que ocurre es que «el verdadero problema de la sanidad es estructural», argumenta la presidenta del Colegio de Médicos. «La Atención Primaria ya estaba saturada antes de la pandemia y el covid no ha hecho más que complicarla, mientras que las listas de espera para pruebas y para intervenciones también eran un hecho», señala.

«No se han producido cambios estructurales ni inversión para que las cosas mejoren», asegura la presidenta de los médicos alicantinos. Lejos de ello, cree que se está perdiendo una «gran oportunidad» para acometer los cambios que requiere el sistema sanitario y que propusieron a la conselleria de Sanidad durante la desescalada. «Si no reconstruimos la base, todo lo demás serán parches», alerta Moya.

«La Administración se ampara en que no hay médicos para no reforzar las plantillas. Pero no dice que la planificación de recursos es su responsabilidad. El hecho de que ahora falten médicos en determinadas especialidades no es culpa de los profesionales», expone. Además, «las nuevas generaciones no están dispuestas a trabajar en las condiciones en las que se trabaja en la sanidad y formar a un médico cuesta mucho como para que luego que marche fuera», añade. De hecho, a los refuerzos que se han dado en llamar contratos covid Sanidad les paga unos mil euros al mes. Estos contratos acabarán en noviembre aunque probablemente se prorrogarán.