El primer paseo tras 14 días entre cuatro paredes

«Fíjate cómo lo han llevado que se quieren ir», dice la hija del matrimonio, que reconoce que la situación les ha provocado ansiedad y mucha preocupación a los ancianos. Afirma que son varias las familias que «están esperando la resolución para poder salir temporalmente». «Es verdad que aquí están súper seguros, pero es tanta la seguridad que es necesario un equilibrio. La gozada de esta residencia es la libertad absoluta, pero ahora ven que todo el mundo vive su vida normal y ellos no», añade la mujer.

Explica que el trato en el geriátrico es muy bueno, pero la calidad de vida de los ancianos se ve afectada. «Desde marzo desayunan, comen y cenan en la habitación. No es que la comida sea mala, pero cuando llega ya no está igual». «Con el espacio que tienen deberían tener fórmulas para que salgan, porque psicológicamente es muy duro. Son personas de 80-85 años que están viviendo la etapa final de sus vidas».

La mayoría no son ajenos a la polémica generada la semana pasada después de que la hija de una residente, Virgina Tovar, denunció ante el juzgado el confinamiento absoluto al que les han sometido. La denunciante ha expuesto su queja por su madre, que tiene un perfil que la puede hacer más frágil a la depresión al no poder salir. Sin embargo no tiene el respaldo de todos los residentes y familias que ven en su denuncia un ataque a la residencia.

De ahí que durante el paseo un grupo de tres mujeres aprovecha para defender el buen hacer de la residencia al considerar que la denuncia que se ha hecho es un ataque contra el geriátrico. «Nos tratan muy bien y hemos estado muy bien cuidadas», recalcan. Y al preguntarles por los días sin poder salir de la habitación, advierten:«es peor coger el coronavirus».

«Esto va a ser muy difícil, esperamos tener suerte»

Las familias reciben un parte diario de la residencia, que el viernes comunicó que todos los ancianos estaban bien

La residencia mantiene informadas a las familias de forma puntual. El viernes envió un comunicado en el que explicaba que los resultados de todos las pruebas a los internos había sido negativa. «Estamos libres de covid-19 y hoy se cumple el último día de aislamiento preventivo según protocolo exigido por Sanidad», puntualizan, «al cumplir los 14 días de aislamiento y al estar libres de covid-19 a partir de mañana sábado 5 de septiembre se podrán realizar paseos libremente dentro del complejo residencia».

Tras dar positivo una trabajadora, el centro realizó prueba al resto de empleados con resultado negativo; y a los ancianos les realizó el test una semana después. Ocho habían dado positivo y al repetirlo resultó ser un falso positivo. Los datos han ido llegado paulatinamente. El jueves solo faltaba el resultado de dos pruebas que el viernes se desvelaron negativas. Para este lunes el geriátrico emplaza a las familias para informarles sobre el protocolo de las visitas.

Con las novedades que permiten el desconfinamiento en sus habitaciones, el portavoz de la residencia, Alfonso Yunta, admite que «respiraremos tranquilos por el momento. Esto va a ser muy difícil. Esperamos tener suerte».Que no sea lo habitual

Mientras que empeñada en evitar que vuelva a suceder, Virginia Tovar, que denunció ante el juzgado «el confinamiento estricto e indiscriminado en su dormitorio sin haber síntomas en ningún residente» de su madre octogenaria, espera que el juzgado investigue y trate de evitar en próximas ocasiones que se produzca una situación parecida. «Han aislado cruelmente a 300 abuelos durante dos semanas pudiendo buscar otras soluciones menos drásticas», explica. Cree que su acción servirá «para que no lo tomen como procedimiento habitual en ningún centro».