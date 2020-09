El misterio Dénia

La Marina Alta veía así premiada su excelente situación sanitaria. Es verdad que sí había habido contagios (después se dijo, porque hay reportajes televisivos hay que vender a toda costa, que Dénia llegó al verano sin ningún positivo, lo que es falso: en este hospital, que pasó días muy duros, hubo 19 muertos, poca broma); pero sí es cierto que el virus había sido piadoso. Sobre todo porque la pandemia se desató antes de que finalizara el crudo invierno, que es el momento en que aquí no pasa nada: antes de Semana Santa y antes de las Fallas, cuando la gente de Dénia, alborozada, abandona sus cuarteles invernales, invade la calle, se abraza y manda el frío al carajo. Antes de todo eso llegó el confinamiento, así que la comarca continuó férreamente aislada y salvó con nota la primera oleada.

Vale. Ya sabemos de dónde venimos. ¿A dónde hemos llegado? Cuatro meses después de aquel premio gordo, la situación ha cambiado con una radicalidad tan gigantesca que no queda más remedio que hablar del misterio Dénia. La incidencia del virus en esta ciudad se ha disparado con 535,9 casos por cien mil habitantes, un guarismo similar a Madrid; el municipio ha llegado a ser el cuarto con más casos en las dos últimas semanas de toda la Comunidad y aún es el quinto; y en la actualización del pasado 27 de agosto sumó 91 positivos más. Una barbaridad.

¿Causa del misterio? En principio el turismo, que no los turistas. Evidente: a más gente, más relaciones sociales y lúdicas, más movilidad y más transmisión vírica. No ha sido además un turismo cualquiera: a pesar de la pandemia, la ocupación turística ha resultado casi similar a la de 2019 –el consumo de agua solo ha bajado un 5%– y mucho mejor que la de años anteriores afectados por la recesión de la burbuja. La ausencia de turismo extranjero quedó compensada por un aluvión de visitantes nacionales y dueños de apartamentos que escogieron de destino Dénia mucho más tiempo del habitual ante la imposibilidad de hacerse el tradicional viajecito al extranjero.

Pues ya está, ¿no? Misterio resuelto. Mire, no del todo. Hay otras poblaciones del orbe que han tenido también muy buenos datos de ocupación turística; a lo mejor no tanto, pero aceptables y con el mismo esquema: sin foráneos pero con nacionales y segundos residentes. Pues bien, ninguno de estos destinos turísticos aparece entre las poblaciones de toda España –de toda– con mayor impacto del virus. Solo Dénia. Miren la tabla inferior. Menos casos por habitante aglutina Benidorm (que ahora no es la de los tiempos de gloria pero sigue siendo Benidorm), Gandia (que no está para tirar cohetes pero está mejor) o Xàbia, donde la temporada ha sido también excepcional: días y días bajando las barreras de calas y acantilados para que no entrara más gente a las rocas. En esa tabla también están Santa Pola o El Campello porque según el Ministerio de Hacienda ambas se encuentran (como Dénia, Xàbia y Calp) entre las diez poblaciones españolas cuya demografía más crece en verano. Pues miren El Campello: allí ha habido una ocupación aceptable de segundos residentes y su incidencia solo es de 74 casos por cien mil. A galaxias de Dénia.

¿Entonces?

Fuentes sanitarias apuntan a la procedencia del turismo de Dénia, del centro peninsular, es decir, de áreas donde el covid había golpeado más; o a las características urbanas de una ciudad muy extensa, con playas y urbanizaciones diseminadas a lo largo de veinte kilómetros muy difíciles de controlar; o a un modelo social basado en la abrumadora ocupación de la calle, en el amor por la calle. (Max Weber decía que lo que mueve la historia es el carisma: la forma de ser). Ninguna teoría es concluyente. Ninguna es sólo exclusiva de Dénia.

De cualquier modo, si usted hace una encuesta en esta ciudad, de diez personas ocho les contestarán que la culpa es del turismo. De que vino mucha, demasiada gente. Y eso coloca a una ciudad en una grave tesitura: porque aquí sólo hay turismo. Solo se vive de eso. De hecho –y eso lo saben también esas ocho personas tan críticas– si Pedro Sánchez y Ximo Puig no hubieran acelerado la reapertura de la movilidad, la hecatombe económica hubiera sido bestial.

Eso también lo dice el alcalde, el socialista Vicent Grimalt, consciente de lo cabreados que están los empresarios de la orgullosa gastronomía local cada vez que Dénia sale con la etiqueta del virus por una tele. Grimalt cree que no se le puede echar la culpa al turista sino a una irresponsabilidad social en la que han colaborado tanto autóctonos como foráneos. La Policía Local, aquí muy activa, ha disuelto varias fiestas con decenas de jóvenes y se ha tenido que enfrentar a peligrosas noches estivales en las que había varios botellones a la vez: casi una juerga por playa.

En cambio se han sancionado muy pocas terrazas hosteleras. Grimalt agrega que no se puede culpar de la situación al ocio nocturno porque antes de su cierre solo uno de los 15 rebrotes que acumula Dénia se produjo en un local de marcha; el resto fueron sociales (las fiestecitas) o laborales (un bar colgó un cartel indicando a sus clientes que se hicieran pruebas tras un positivo asociado a su plantilla).

El alcalde también niega que Dénia esté igual que Madrid porque el impacto del virus se ha calculado sobre la población oficial del municipio (44.000 habitantes) y no sobre los más de cien mil que habitaban Dénia este verano. Lo que no niega Grimalt es la mayor: admite que esto es grave. Las fuentes sanitarias aseguran que se ha producido transmisión comunitaria, ha habido ya dos fallecidos más y la atención primaria flirtea con el colapso, como reconoció la edil de Sanidad, Cristina Morera. También es cierto que muchos casos son asintomáticos y que no hay demasiados hospitalizados.

Por eso a nuestros ocho encuestados -puede que a los diez- les gustaría que todo esto formara parte del alarmismo de los programas de tarde. Pero hay demasiadas estadísticas en contra y gente que conoce a gente con positivo y se ha desatado la inquietud justo ante la vuelta al cole. La buena noticia es que la curva del virus se aplaca: en la última actualización de la conselleria los nuevos contagios se han reducido a 58 –frente a los 91 del peor momento– y las autoridades sanitarias confirman esta impresión. La mala noticia es que si esto continúa así el año que viene –y en la pandemia los únicos que de momento siempre tienen razón son los pesimistas–, Dénia volverá a enfrentarse a la contradicción entre supervivencia económica y seguridad sanitaria. Y ahora que somos mucho más tristes y mucho más sabios, sabemos que la primera no es posible sin la segunda.