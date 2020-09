Los pediatras exigen a Sanidad que no les cargue con el rastreo de los contactos de los alumnos que den positivo

Otra de las medidas que reclaman los pediatras es que Sanidad les libere de tener que hacer los informes de salud escolar. Este año, las instrucciones son que se pueden entregar a lo largo de todo el curso escolar, pero se mantiene la obligación de tener que presentarlo, lo que genera una enorme burocracia en las consultas. «Somos la única autonomía que mantiene estos informes, que por otro lado atentan contra la intimidad del menor y de poco sirven, ya que la escolarización en este país es obligatoria», sostiene esta profesional. Los pediatras no se niegan a hacer informes en casos concretos de niños con patologías y que necesitan de una atención especial por ejemplo en el comedor o para que se le administre determinada medicación, «pero no de forma generalizada a todos los niños».

A lo que también se han negado los pediatras de Atención Primaria es a realizar informes para que un niño quede exento de ir a clase. «En las últimas dos y tres semanas ha habido un goteo de consultas por parte de padres que tienen miedo a que sus hijos vayan al colegio y acuden al pediatra tratando de que les haga un informe para evitar que acuda a justificante o retrasar su incorporación». Casos en los que por ejemplo, el niño sufre bronquitis «y nos piden que pongamos que tiene asma o que directamente desaconsejemos que vaya al colegio». Una labor, que según recuerda Rubio, no les corresponde a ellos. «Como mucho nosotros podemos darles a los padres una copia del informe de enfermedades activas del niño, pero no somos quién para decidir si el niño debe o no acudir al colegio, eso depende de las circunstancias de cada centro». Cuatro sociedades y asociaciones de pediatras de la Comunidad Valenciana advirtieron días atrás que no firmarán justificantes para que las familias no lleven a sus hijos al colegio. Las entidades firmantes son la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria (AValPap); la de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (APEPA); la Sociedad Valenciana de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP),

Respecto a la planificación de la vuelta a las aulas, los pediatras echan en falta más medidas para hacer de los centros escolares lugares más seguros. «No se ha invertido el dinero necesario y lo que se han puesto son parches», lamenta Isabel Rubio. La pediatra pone como ejemplo los llamados grupos estables de convivencia. «Se les ha llenado la boca con los grupos burbuja, cuando son clases de 25 niños. Se ha perdido la oportunidad de haber abordado con seriedad una bajada en las ratios». Pese a que la Comunidad Valenciana dispone de protocolos para esta vuelta a las aulas, Rubio cree que ha faltado ajustarlos al día a día de cada colegio, por lo que se están dando situaciones muy dispares. «Hay centros en los que se ha pedido a los niños que lleven toallitas para limpiar las zonas en las que se sientan, y eso no debe ser así».