Sanidad considera un delito grave contra la salud incumplir la cuarentena

Para tratar de atajar esta situación, los pacientes de coronavirus o las personas que hayan estado en contacto estrecho con un caso, y estén a la espera de una prueba PCR y por tanto también en cuarentena, deberán firmar un documento en el que aseguran haber entendido las indicaciones de los médicos y aceptan su responsabilidad a la hora de seguirlas. Así se recoge en la última actualización del protocolo para la organización asistencial en la nueva normalidad en Atención Primaria que acaba de elaborar la Conselleria de Sanidad. En este documento, el paciente manifiesta que ha sido informado de que el incumplimiento de las medidas de aislamiento supone un delito grave contra la salud pública y que puede acarrear una sanción.

El documento, denominado «Declaración responsable de conformidad» será entregado al paciente en la consulta del médico, si la visita es presencial, o en el momento en el que se le toma una muestra para la PCR. En caso de que el paciente se niegue a firmar el impreso, será el médico quien lo firme y trasladará la negativa al coordinador del centro de salud.

En algunos centros de salud, según ha confirmado este periódico, hace días que han empezado a implantar este documento en un intento de cubrirse las espaldas ante aquellas personas que se saltan la cuarentena.

Y es que, con el repunte de casos de coronavirus de los últimos dos meses, son muchas las voces entre el personal sanitario las que alertan de que hay personas que no cumplen con las cuarentenas, en especial aquellas que tienen síntomas leves o que han estado en contacto con un caso confirmado, pero ellos no presentan síntomas. Algo a lo que no está ayudando el retraso, de hasta diez días, que acumulan las pruebas PCR en la provincia. «Los pacientes se enfadan con nosotros porque tienen que quedarse en sus casas días sin que llegue la prueba, estamos sometidos a situaciones muy tensas, porque somos nosotros los que tenemos que dar la cara», advierte María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Este retraso en las pruebas implica, según Medina, «que haya pacientes que pasan el 90% de su tiempo de aislamiento sin la prueba que les diga si están o no contagiados».