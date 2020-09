«¿Tendrán sentido común los padres?

«Los niños no tienen problema, llevan meses sabiendo que tienen que llevar mascarilla y tener cuidado, se acostumbran rápido. A mí me preocupan más los padres porque si sales del grupo burbuja y te lo llevas a recorrer parques y a juntarlos con muchos niños o con personas mayores puede no servir de nada el esfuerzo». Esta es la reflexión de dos madres que acudieron ayer a buscar a sus hijas al colegio Enric Valor de Alicante. Las niñas salieron contentas tras su primer día de cole y las madres, Patricia Miralles y Alexandra Díaz, aseguraron que «en el centro lo han organizado todo muy bien desde julio y nos han informado de las medidas, por ese lado estamos muy tranquilas dentro de la situación», aseguraron. «Vemos más problema fuera del centro», añadieron, porque «¿tendrán todos los padres responsabilidad y sentido común?», se preguntaron.