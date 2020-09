Vicent Marzà respon als dubtes sobre l'inici del curs en «Converses de futur»

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, parlarà demà dimecres 9 de setembre sobre com s'ha iniciat aquest curs escolar 2020-2021 i sobre les mesures de prevenció que ha posat en marxa la Generalitat en una nova sessió del cicle «Coverses de futur», que organitza INFORMACIÓN, en col·laboració amb la Conselleria. El responsable autonòmic, a més, estarà a disposició de totes les persones que vulguen participar en aquest seminari digital, i que tindran la possibilitat de formular-li les preguntes que estimen oportú. La cita és a les 10.00 hores i la inscripció, gratuïta, pot fer-se a través de la pàgina web del Club INFORMACIÓN: club.diarioinformacion.com.

L'educació és un dels aspectes que més preocupació social ha generat des de l'inici de la crisi sanitària del covid-19, en tractar-se d'una qüestió fonamental per a la formació de xiquets i joves i, en definitiva, per al desenvolupament de la persona. Els experts coincideixen en la idoneïtat de fer les classes de manera presencial, sempre que siga possible, però la por a que els centres escolars puguen esdevindre focus de contagi de coronavirus genera una lògica preocupació entre docents, famílies i sanitaris. Per això, per part de la Conselleria s'ha dissenyat un protocol de prevenció i de reacció en cas de produir-se un contagi en un centre. Algunes de les mesures més destacades que s'han posat en marxa són la reducció de les ràtios, el desdoblament de grups en Secundària i Batxillerat o els anomenats «grups bombolla» en Infantil i Primària. Amb aquest nom es coneix la impossibilitat que els alumnes de diferents grups tinguen relació entre si, per reduir al màxim el contacte social.

El tema de l'inici del curs escolar ja va ser abordat en la primera sessió de «Converses de futur», el 31 de juliol, amb el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, i el president dels directors dels col·legis de Primària, Ginés Pérez. En aquella cita es van anar exposant alguns aspectes sobre la tornada a les aules, i es va assenyalar, entre altres, la contractació de vora 4.400 docents per a afrontar la reducció de ràtios i el desdoblament de grups. Demà, en el nou seminari digital, serà el mateix conseller qui responga les preguntes que li vulguen plantejar.