El covid impide integrar este curso a un millar de alumnos de Educación Especial

Los colegios con este tipo de aulas específicas se han visto obligados a agrupar a estos alumnos en aulas burbuja, tratando de respetar al máximo edades similares e incluso duplicando espacios para mejorar la atención a los niños con dificultades especiales, a sabiendas de que no podrán compartir determinadas asignaturas o actividades en otras aulas ordinarias como hasta ahora, porque entre otros extremos no pueden llevar la mascarilla por su especial sensibilidad.

El covid, por tanto, no permite este año continuar con la labor de integración de estos niños, escolarizados en colegios ordinarios. «Se quedan siempre en su aula burbuja, no hay otro remedio este curso. No se pueden mezclar. Pero estarán mejor atendidos porque en este centro, por ejemplo, hemos creado dos aulas en lugar de una, con cinco alumnos cada una, un especialista de Pedagogía Terapéutica, otro de Audición y Lenguaje y una educadora», recalca el director del colegio El Fabraquer de El Campello, Ginés Pérez.

Admite que la labor de integración con estos alumnos es muy importante, pero que «ahora es imposible. La salida al patio tampoco puede ser común y está claro que les afecta, pero este cuso no se pueden mezclar», abunda Pérez.

Son ya catorce años los que acumula el colegio público El Fabraquer con un aula integrada de Educación Especial en sus instalaciones, trayectoria que ha contribuido a concienciar al conjunto del resto del alumnado en la integración de quienes presentan alguna dificultad específica, «pero este curso es distinto para todos en general», concluye el director.

Hipersensibilidad

Jorge Moliner, orientador y ex director del colegio de Educación Especial Santo Ángel de Alicante, explica por su experiencia que ante algún grado de discapacidad intelectual no se puede pretender la obligación de la mascarilla porque, por su propia idiosincrasia, son niños que no lo pueden respetar, de ahí la dificultad añadida este curso.

En un docena de centros específicos en la provincia hay escolarizados este año otros 900 alumnos, con afecciones neurológicas más profundas que no favorecen la integración en otras aulas, pero Moliner abunda que siguen siendo el último eslabón para el conjunto del sistema educativo y que lamentablemente no puede cambiar su discurso tras haber pasado por el Virgen de La Luz de Elche y el Santo Ángel de Alicante.

«Siguen siendo la asignatura pendiente. Se trata de centros habitualmente fruto de remodelaciones de instalaciones que no eran colegios, por lo que no llegan a estar adaptados realmente a la idiosincrasia de estos chavales, con los que la enseñanza debe ser muy individualizada». Molines recalca que no deja de ser «lo de siempre, pero ahora agravado por la pandemia».

De hecho, sus dificultades de adaptación se agravan y «no tienen forma de entender las medidas higiénicas y de seguridad que exige la pandemia», concreta. «Es difícil que acepten la mascarilla por sus dificultades táctiles y su hipersensibilidad», especifica Jorge Moliner.

Por su parte el director del colegio de Educación Especial El Somni, de Alicante, Emilio Ruiz, en el que desde ayer, primer día del curso oficial, se han incorporado ya la totalidad de los alumnos del centro, destaca que todos ellos lo están haciendo «muy bien».

Restricciones

Explica el responsable del centro que inicialmente habían organizado la distribución del conjunto alumnado «por núcleos de covivencia», con la intención de evitar que tuvieran que llevar la mascarilla en las clases.

Sin embargo las últimas restricciones acordadas por el conjunto de las comunidades autónomas con los ministerios de Educación y de Sanidad, sobre la obligatoriedad de llevar la mascarilla todo el tiempo desde los 6 años de edad, les ha llevado en este centro, pese a tratarse de alumnado con dificultades especiales, a intentar desplegar toda la pedagogía de que son capaces entre los chavales para trabajar esta medida con cada uno de ellos.

«Vamos a ver lo que pueden aguantar y también cómo lo aguantan. Va a ser una de las grandes dificultades de este curso» sopesa el director del centro, Emilio Ruiz.