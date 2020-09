Oltra: «El aislamiento en los geriátricos no tiene que significar que los ancianos estén solos en sus habitaciones»

Mónica Oltra subrayó, tal como recoge Europa Press, que, a partir de una resolución de agosto, en su conselleria están trabajando en instrucciones para que, cuando hay confinamiento en una residencia, se defina el trabajo terapéutico con las personas que están en aislamiento para evitar un deterioro como consecuencia de la situación, ya que afecta en la estabilidad emocional, psíquica y tiene reflejo en la física.

Sobre la situación de las residencias en la Comunidad, la consellera señaló que el coronavirus es un desconocido por parte de la comunidad científica, por lo que «solo queda aplicar protocolos a rajatabla». En todo caso, argumentó que afecta más a los centros de mayores porque hay mucho contacto físico al tratarse de personas en situación de dependencia que requieren ayuda para movilidad, aseo personal o comer. «No podemos imaginar las residencias donde las personas son autónomas, sino que hay mucho contacto físico y eso determina que puede haber fallos», dijo Oltra, aunque también puede haber otros, de otro tipo, y por eso la Inspección actúa «para saber si se han incumplido protocolos».

Virginia Tovar denunció judicialmente la semana pasada el caso de su madre y también presentó una queja al defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, que está recabando información sobre las medidas que durante el confinamiento tomaron las residencias y las que toman actualmente. En este sentido, el Síndic le respondió que «su preocupación por la salud y bienestar de sus padres y de otras personas residentes en ese centro y en otros es compartida por esta institución y ya nos hemos dirigido a las autoridades competentes, tanto a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sobre este particular, recabando información sobre las medidas adoptadas en los centros residenciales durante el estado de alarma y con posterioridad, preocupados por salvaguardar la salud y el bienestar de todas las personas residentes».

Con respecto a su caso, Tovar denunció en los tribunales y ante el Síndic la situación de su madre, con antecedentes de depresión, y que asegura que estuvo confinada en su habitación las 24 horas hasta el pasado sábado. Y como ella, los más de 320 residentes del geriátrico. Por ello pidió al Síndic «actuar contra la Generalitat y la Conselleria de Sanidad por los protocolos inhumanos que se están aplicando en centros residenciales. Las personas residentes en estos centros no van a morir de covid-19, van a morir de tristeza». En su denuncia pide que se investigue quién está aplicando los protocolos tan restrictivos «que atentan contra derechos fundamentales». El Síndic le ha contestado que no puede entrar en examen individual de quejas sobre el que está pendiente una resolución judicial pero que está recabando toda la información referente a las residencias valencianas. Tovar confía en que esta investigación permita evitar que vuelva a producirse un confinamiento absoluto de los ancianos en sus habitaciones.

La mujer señala que sus temores se han confirmado y explica que su madre parece haber entrado en un cuadro de depresión como se temía. «No responde a nuestras llamadas y mi hermano que ha intentado hablar con ella ha recibido evasivas y monólogos por respuesta», explica. Cuenta sobre su madre octogenaria que «es una mujer muy participativa. Nos contaba todos los días a través del WhatsApp lo que hacía, los talleres a los que iba, si le tocaba fisio. Y de un día para otro se acabó. Ha dejado de darnos el parte diario de sus actividades siempre llenos de emojis e iconos, la alegría se acabó el día 21 de agosto y es muy significativo», indica. Tovar además va a seguir adelante judicialmente porque «una vez que me he enterado de lo que pasa, ya no es por mi madre, sino por todos los ancianos. Me lo tomo como algo personal. Y no cuestiono para nada la profesionalidad del personal de la residencia».