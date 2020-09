Desde hace meses, y este periódico lo ha ido publicando, los alcaldes de muchos municipios se han quejado amargamente sobre la falta de información de qué pasaba en sus municipios, de lo que han culpado a la titular de Sanidad, Ana Barceló, quien ha manejado los datos con claras muestras de haber estado superada por los acontecimientos. No sólo ella, también algún miembro de su gabinete. Citar a alcaldes para darles un toque sobre el aumento de contagios cuando desde su departamento no les atendían en el momento más agudo de la crisis, solo ha servido para ir abriendo una brecha de confianza que va más allá de siglas políticas. Cuando los médicos de Primaria se quejan de la situación, cuando los ciudadanos son incapaces de que les den cita en su centro de salud y forman colas a las puertas, cuando nadie sabe quién está contratado como rastreador y quién como enfermero o médico, o si hacen la doble función en el mismo turno, cuando los test PCR tardan hasta diez días en conocerse los resultados, algo está fallando y no es precisamente a los alcaldes a los que habría que dar un tirón de orejas.