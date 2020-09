Confinados y al pie del cañón

«La primera media hora nos dio un poco de pánico. Luego nos arremangamos y para adelante aun sin saber cómo. El fin de semana pasado fue de locura, sin cesar ante el ordenador desde las 7 de la mañana a las 23:00 horas, incluida la dirección territorial, para organizar la apertura del centro. No se podía cerrar por esto, pensamos en los alumnos. Si mi mujer no se divorcia ahora, con dos pequeños, uno de seis meses, no lo hará nunca porque no he podido echarle una mano».