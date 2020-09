Demoras de hasta 20 días en los centros de salud por el repunte del covid y la falta de personal

En el de Plaza América y San Blas también se registran dos semanas de demora para poder tener una cita telefónica y en Pla Hospital hay médicos que ayer no tenían huecos libres hasta el 18 de septiembre. Las demoras de casi 20 días se repiten en Elche, en concreto en el centro de salud de San Fermín. En Santa Pola, hay pacientes que tienen que esperar hasta el 25 de septiembre.

La situación que vive la Atención Primaria este verano es insostenible, como no se cansan de repetir médicos y enfermeros que trabajan en primera línea. La pandemia no permite que los pacientes puedan acudir con libertad a los centros de salud, para no hacinarse en las salas de espera ni en los mostradores, por lo que si quieren ser vistos por su médico deben contactar por teléfono, misión imposible con las centralitas actuales. ¿El resultado? Largas colas a diario a las puertas de los centros de salud.

Además, a los médicos se les ha multiplicado el trabajo. A la titánica labor de recuperar el seguimiento a los pacientes crónicos, que quedó paralizada por la pandemia, se suma el seguimiento de los casos de coronavirus que van surgiendo y el rastreo de sus contactos. Todo con un tercio de las plantillas de vacaciones y con falta de sustitutos. Según CCOO se han incorporado un 40% de los profesionales prometidos. Ante esta situación, los facultativos, que han lamentado que cada día llegan a atender a cerca de 60 pacientes, han lanzado un ultimátum a la Conselleria de Sanidad para que ponga los medios que palien esta situación. Barceló los recibe hoy. El colapso que sufren los centros de salud está repercutiendo también en las farmacias. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Fe Ballestero, lamenta que los pacientes encuentran serias dificultades para renovar la medicación. «Vienen a nosotros angustiados y enfadados, pero poco podemos hacer para ayudarles».