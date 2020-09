Expertos consideran que Oxford comprobará si su vacuna provocó la mielitis y retomará pronto los ensayos

Ambos expertos también opinan que esta circunstancia no tiene por qué suponer un retraso importante en el desarrollo de esta vacuna y que probablemente en semanas puedan retomar la actividad. Esta vacuna es la primera apuesta de la Unión Europea para frenar la expansión de la pandemia y la Comisión Europea anunció el compromiso de compra de 300 millones de dosis, de los que unos tres millones llegarían a España a finales de diciembre, según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, días antes de que se conociera el parón en este prometedor ensayo que ya se encuentra en fase tres.

No obstante, Tuells quiere dejar claro que «ningún vacunólogo serio y riguroso se atrevería a decir cuándo va a estar disponible una vacuna contra el coronavirus, otra cosa son los políticos que quieren mitigar la incertidumbre de la población». Así, este experto advierte de que «por pronto que dispongamos de una vacuna segura y eficaz no se va a producir una vacunación masiva a la población antes de dos años, así que recomiendo a las personas que se acostumbren a la mascarilla».

En cuanto a la paralización del ensayo en Oxford, los catedráticos indican que ante la aparición de una enfermedad en un voluntario lo primero es parar y abrir los sobres para comprobar si a esa persona se le estaba suministrando la vacuna o un placebo, ya que este tipo de ensayos suelen desarrollarse a doble ciego, sin que se conozca quien recibe qué para que no influyan otros factores y poder demostrar científicamente la eficacia de la vacuna o fármaco. Si se le estaba suministrando la vacuna, deberán estudiar si existe una relación causa-efecto y en caso afirmativo investigar para tratar de mitigarla. Cuestión de semanas. Otra cosa es que se produjeran más casos de la misma enfermedad, en cuyo caso se paralizaría completamente el ensayo, o que se demostrara una clara relación causa efecto, entonces si que habría que modificar la vacuna entera y hablaríamos de meses o incluso años.

El New York Times ha publicado que la enfermedad desarrollada por el participante en el estudio es mielitis transversa. Sempere señala que se trata de una enfermedad autoinmune que se desencadena en individuos sanos al tener una predisposición genética. «El desencandenante puede ser la vacuna pero también puede no serlo», precisa. Puede venir de la exposicion a la infección de un virus, una bacteria u otros patógenos. Ante este ataque el sistema inmune no responde bien y provoca una inflamación, en este caso de la médula espinal. Esta vacuna utiliza un adenovirus de chimpancé, un virus causante del resfriado común, que está modificado genéticamente al que se le inocula la proteína del covid. De manera que puede ser una reacción del sistema inmune de esta persona al coronavirus, como ya se ha descrito algún caso durante la pandemia.

La mielitis transversa ocasiona hormigueo en piernas o brazos, pérdida de sensibilidad y puede llegar a ser paralizante. Dependiendo de su origen existen tratamientos para la recuperación del paciente.

En cualquier caso, el hecho de que el laboratorio haya comunicado este contratiempo hace pensar a los científicos que «se está haciendo lo correcto y se están cumpliendo los protocolos». Ahora será un comité de expertos independiente el que siga el caso para determinar si el camino de esta vacuna puede continuar. «Y si no, habrá más vacunas contra el coronavirus», tranquiliza Sempere.