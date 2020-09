Hosteleros, contra los retrasos de las PCR: «Nos fuerzana cerrar hasta dos semanas con cada positivo en plantilla»

Los retrasos en las pruebas PCR suponen un importante hándicap para los locales que permanecen abiertos pese a lo duro de la crisis. Y es, que como señala el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, un local puede permanecer dos semanas cerrado hasta que se somete a la plantilla a pruebas PCR y se conocen los resultados para descartar más contagios. «Cuando un trabajador da positivo, el resto de compañeros se tienen que hacer la prueba al haber sido contactos directos. Sin embargo, esas pruebas se están retrasando mucho, demasiado, lo que está obligando a muchos locales a estar hasta dos semanas cerrados, un tiempo en el que no hay ingresos, pero donde las nóminas las sigue pagando el propietario porque la plantilla, mientras está en aislamiento, no está de baja», explica el restaurador César Anca.

Y el problema de los positivos no se queda ahí en el sector de la hostelería. Luego llega la estigmatización de la sociedad. «Y cuando consigues abrir, tras comprobar que el resto de la plantilla está sin contagiar, llega la estigmatización por parte de la sociedad, que te señala. Debe quedar muy claro que cualquier está expuesto a un positivo porque no vivimos en burbujas, pero lo importante es que los negocios mantenemos las medidas de seguridad. Como llevamos tiempo reivindicando, no somos los culpables del aumento de casos de covid», prosigue el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, quien admite que un positivo en un local supone un golpe muy fuerte desde diferentes visiones. «También nos enfrentamos a otro problema. Cuando tienes un positivo, y peor si encima hay contagios dentro de la plantilla, esos trabajadores permanecen de baja. Así que te quedas con menos gente en el local. Si quieres contratar a más personas para cubrir esas bajas, no puede si tienes a personas en ERTE, a las que resultado complicadísimo poder sacarlas de esas situación en estos casos», prosigue el restaurador, una opinión compartida por otros propietarios de locales consultados por este diario.

En esta situación, los hosteleros se enfrentan al menos a tres semanas más de restricciones impuestas por el Consell, que arrancaron a mediados del mes de agosto. En lo que respecta al ocio nocturno, en la Comunidad Valenciana se mantiene la suspensión de la actividad de discotecas, salas de baile, karaoke y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo. Asimismo, en los establecimientos de hostelería y restauración, terrazas y bares o restaurantes de playa, sigue la obligación de asegurar 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas. Esta distancia tiene que estar medida entre las personas más próximas de las diferentes mesas, que deben tener una ocupación máxima de diez personas. Por otro lado, los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán seguir cerrando no más tarde de las 01.00 horas. La última resolución incluye, como novedad con respecto a la anterior, que los casinos de juego, salas de bingo, salones de juegos, salones recreativos y locales específicos de apuestas también deberán cerrar antes de la una de la madrugada.