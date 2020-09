Más del 90% de la exportación por vía marítima de la provincia sale por el Puerto de València

De un lado se escuchan cosas como «quieren que Alicante sea un puerto turístico y poco más» o «el muelle de supercargueros cuesta dos reales y nos permitirá competir mejor». De otro, argumentos del tipo «València nos ha ganado la partida, ya no podemos competir» y «que haya un nuevo muelle no significa que haya más barcos». Rayando la irrelevancia en el mapa marítimo de no ser por sus conexiones con Canarias y Argelia y absorto en un proceso poco espectacular de ajuste y búsqueda de rentabilidad, el Puerto de Alicante ve con resignación cómo los supercargueros pasan de largo dirección València desde hace décadas. Allí recogerán no sólo millones de toneladas de productos fabricados en toda España, si no también más del 90% del calzado, los juguetes y otras especialidades que envía por carretera la industria alicantina para que crucen los océanos desde su puerto.